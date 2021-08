Meghan na svoju štyridsiatku odhalila luxusné kalifornské sídlo: Ukázala svetu, ako žije!

Núdzou netrpia! Harryho (36) manželka Meghan (40) pri príležitosti svojich okrúhlych narodenín obdarovala svojich fanúšikov vzácnymi zábermi.

Neukázala im len časť z ich honosného sídla v kalifornskom Montecite, ale zrejme aj tváre ich detí.

Pri príležitosti svojich 40. narodenín chce pomôcť iným ženám zahájením globálneho projektu. Na webovej stránke jej neziskovej organizácie Archewell sa objavilo špeciálne video, v rámci ktorého predstavila svoj nový projekt 40 x 40. Osobne oslovila svojich 40 známych priateľov, aktivistov, atlétov a umelcov. Tí by svojím časom prispeli na podporu žien, ktoré prišli pre pandémiu o prácu a potrebujú sa k nej vrátiť. Zároveň dúfa, že tak povzbudia ďalších ľudí na darovanie 40 minút z ich času niekomu, kto potrebuje pomoc či mentorovanie.

S úvodným videom jej pomohla herečka Melissa McCarthy (50), s ktorou komunikovala cez videohovor zo svojej luxusnej pracovne. Čerstvá štyridsiatnička však odhalila oveľa viac. Okrem manžela Harryho, ktorý ju rozptyľoval žonglovaním za oknom, neunikli pozornosti divákov ani veci na masívnom dubovom stole.

Ležal na ňom stoh jej kníh pre deti s názvom Lavička. No pri zlatej váze na kvety sa skrývali jej najcennejšie klenoty. V rámčekoch má zarámované fotografie detí Archieho a Lilibet. Práve prostredný obrázok z trojčlenného rámčeka zachytáva Harryho, ako bozkáva na čelo novorodenca. Vzhľadom na to, že manželia ešte neukázali svetu tvár svojej dcérky, mohlo by ísť o jej vôbec prvý záber - hoci veľmi rozmazaný.