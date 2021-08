Ste zaočkovaní Modernou? Dobré správy! Vakcína v testoch účinnosti predbehla aj Pfizer

Americká spoločnosť Moderna oznámila lepšie štatistiky o dlhodobej účinnosti svojej vakcíny na Covid-19 oproti výsledkom očkovacej látky od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Šesť mesiacov po druhej dávke ochrana proti ochoreniu po nákaze koronavírusom dosahuje 93 percent. Výrobca vo štvrtok však uviedol, že pred zimným obdobím budú ľudia potrebovať ešte tretiu dávku vakcíny.

Ohlásený údaj o účinnosti po pol roku je skoro rovnaký ako odhad po pôvodnom klinickom teste, po ktorom Moderna oznámila 94-percentnú účinnosť svojej vakcíny. "Naša vakcína na Covid-19 ukazuje trvalú 93-procentnú účinnosť po dobu šiestich mesiacov, ale treba si uvedomiť, že mutácia delta je významnou novou hrozbou, takže musíme zostať v strehu," uviedol šéf moderny Stéphane Bancel.

Minulý týždeň dáta o účinnosti po šiestich mesiacoch zverejnili výrobcovia druhej z covidových vakcín fungujúcich na princípe mRNA, teda Pfizer a BioNTech. Efektivita ich prípravku s každými dvoma mesiacmi klesla asi o šesť percentuálnych bodov a pol roka po podaní druhej dávky bola podľa nich okolo 84 percent.

Aj napriek lepšiemu výsledku budú podľa spoločnosti Moderna ľudia zaočkovaní jej vakcínou čoskoro potrebovať tretiu dávku. Firma sa domnieva, že protilátky budú s postupom času ubúdať. Uvádza, že testuje tri rôzne verzie prípravku pre dodatočnú injekciu, pričom u všetkých troch kandidátov prichádzala silná reakcia imunitného systému na rozšírené mutácie koronavírusu vrátane delty.

Vyjadrenie Moderna je ďalším príspevkom do debát politikov a odbornej verejnosti o tom, či sú tretie dávky očkovania proti Covidu-19 potrebné a bezpečné. Túto cestu presadzuje aj spoločnosť Pfizer a niektoré bohatšie štáty už podávanie posilňujúcich dávok pripravujú, uviedla agentúra Reuters. Francúzsky prezident Emmanuel Macrona dnes napríklad informoval o pláne poskytnúť preočkovanie osobám výraznejšie ohrozeným koronavírusom, ako sú seniori. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pritom v stredu takéto plány kritizoval, a to kvôli nedostatku vakcín v rade chudobnejších krajín, kde miera zaočkovanosti obyvateľov ešte nedosahuje ani desať percent.