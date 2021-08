Zvažujú zásadný krok: Budú môcť vstúpiť do USA len plne očkovaní?

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pripravuje plán, na základe ktorého by na územie Spojených štátov mohli vstúpiť len cudzinci, ktorí sú plne zaočkovaní proti novému koronavírusu.

V stredu to pre agentúru Reuters uviedol nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu. Má ísť o súčasť plánu na zrušenie cestovných obmedzení zavedených v apríli, ktoré obyvateľom väčšiny krajín znemožňujú vstup do USA. Washington tým chce opäť umožniť cestovanie a pomôcť tak turizmu i leteckým spoločnostiam, vzhľadom na šírenie vysoko nákazlivého variantu delta a stúpajúci počet prípadov covidu však nie je pripravený okamžite zrušiť všetky opatrenia, priblížil zástupca Bieleho domu.

Podľa neho pôjde o "fázový prístup", podľa ktorého budú musieť byť cudzí štátni príslušníci cestujúci do USA - až na malé výnimky - plne zaočkovaní. Zatiaľ nie je známe, odkedy by mala povinnosť preukazovať sa certifikátom o očkovaní začať platiť, ani to, ktoré vakcíny budú USA uznávať. Otázne je, či pôjde len o vakcíny schválené v Spojených štátoch alebo napríklad tie, ktoré povolila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V USA sú zatiaľ schválené na predbežné použitie očkovacie látky od spoločností Moderna, Pfizer/BioNTech a Johnson & Johnson.

Mimoriadne obmedzenia v cestovaní zaviedli USA vlani v januári najprv pre Čínu, neskôr na tento zoznam pridali i mnoho iných krajín vrátane Juhoafrickej republiky či Brazílie a naposledy v máji Indiu. Obmedzenia platia až na výnimky (občania USA a ďalšie skupiny osôb) i pre cestujúcich, ktorí boli posledných 14 dní v Británii, Írsku či niektorej z 26 krajín Schengenského priestoru. Všetci ľudia cestujúci letecky sa musia pri vstupe do USA preukázať negatívnym testom na koronavírus.