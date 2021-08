Emma našla pikantný spôsob, ako zarobiť peniaze na rodinné účty: Na prvý pohľad by ste to do nej nepovedali

Našla spôsob ako zarobiť a ešte si aj zvýšiť sebavedomie. Emma o svojom pikantnom spôsobe zárobku otvorene hovorí aj s deťmi

Emma Louise hľadala spôsob, ako prispieť do rodinného rozpočtu. Pre mamu dvoch detí nie je ľahké zarábať na účty a popritom sa starať o drobcov a domácnosť. Emme sa to však podarilo, keď v apríli našla stránku pre milovníkov rôznych fetišov.

Tridsaťjedenročná žena z Yorku sa na stránku prihlásila a za niekoľko mesiacov si našla 50 predplatiteľov. Vďaka nim si dokáže zarobiť sto libier (takmer 120 eur) za týždeň. Domina Emma to momentálne robí len kvôli plateniu účtov, no v budúcnosti by sa kariére rada venovala naplno.

Práca mala na ňu obrovský vplyv. "Sebavedomie mi poškodila moja epilepsia. Keď robím toto, výrazne mi sebavedomie stúplo. Dokonca máme v kuchyni striptérsku tyč," priznala Emma, ktorá žije so svojim partnerom a deťmi, pre YorkshireLive. Dodala, že deti o jej práci vedia všetko, nakoľko majú otvorený vzťah a nič pred nimi netají. "Naučila som ich, že každý by mal byť prijatý bez ohľadu na to, kým je, pokiaľ je milý."

Bude to znieť prekvapivo, no Emma tvrdí, že fetišový obsah ľahko zapadá do jej bežného života. "Keď idem von so psom, pošlem fotku niekomu, kto má outdoorový fetiš. Nie je to časovo náročné," prezradila otvorene. Podľa nej je najťažšie vytvoriť si fanúšikovskú základňu, na ktorej ešte stále pracuje. "Nemyslím si, že by ma mal niekto súdiť za to, že som mama, ktorá sa venuje fetišu. Pracujem z domu, čo znamená, že som tu pre deti, kedykoľvek ma potrebujú. Je to len práca," dodala Emma na záver.