Žena si vyrazila na rande: Väčšieho grobiána ešte nestretla, úplná hrôza

Niekedy rande nedopadne presne tak, ako sme očakávali. To sa potvrdilo aj v prípade Katelyn, ktorá bola priam zdesená.

Ako informuje The Sun, dvojica sa nielenže nezhodla takmer v ničom, ale to, čo chlapík vypustil z úst Katelyn úplne dorazilo. Otvorene jej povedal, že naživo vyzerá tučnejšie. Po tomto sa už iba zdvihla a odišla.

Katelyn o svojej príšernej skúsenosti hovorila vo videu, ktoré potom zverejnila na TikToku. Priznala, že chlapík meškal na rande 26 minút a ihneď mal "blbé poznámky". Postupne sa to však zhoršovalo. Rozprávali sa o športe a došlo aj na politiku. Žena si uvedomila, že toto nikam nevedie a rýchlo si vypýtala účet. "Dobrá voľba, aj tak by som za teba neplatil," povedal jej muž otvorene. Následne to zaklincoval tým, aká je podľa neho tučná.

Keď už chcela skoncovať s týmto utrpením a pomaly odchádzala, napísal jej do správy "najhoršie rande vôbec". Katelyn s tým iba ochotne súhlasila.

Mnoho ľudí po zhliadnutí tohto videa odsúdilo jeho drzé správanie. Mladá žena sa však dočkala podpory so slovami, že má na viac.