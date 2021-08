Turistka († 37) zmizla bez stopy, po mesiacoch našli jej telo: Záhada na mieste činu, z ktorej sú v šoku aj policajti

Moment, ktorý potvrdil najhoršie obavy. Esther Dingley († 37) z Durhamu sa sama vybrala na túru. Zmizla a vyhlásilo sa po nej pátranie. Hrôza, čo objavila polícia.

Ako informuje Daily Mail, 37-ročná turistka sa vybrala na túru ešte minulý rok. Zo španielskeho mesta Benasque na Pic de Sauvegarde sa snažila dostať na vrchol hory v Pyrenejach. Splnila svoj cieľ a 22. novembra poslala nadšenú fotografiu svojmu partnerovi. Odtiaľ mala v pláne prejsť sa medzi Port de la Gléré a Port de Venasque a potom sa vydať dole z hôr. Dan ani netušil, že so svojou polovičkou komunikoval naposledy.

Žiaľ, žena zmizla za záhadných okolností. Vyhlásilo sa po nej pátranie, ktoré neprinášalo žiadne výsledky. Situácia sa zmenila minulý piatok, keď bežec narazil na lebku s dlhými vlasmi. Bola v blízkosti miesta, odkiaľ Esther naposledy naviazala spojenie so svojím priateľom Danom Colegateom.

„Sme rozrušení zo správy, že sme dostali potvrdenie DNA, že jedna z kostí nájdených minulý týždeň patrí Esther," píše sa vo vyhlásení rodiny.

Posledné momenty jej života sú zatiaľ neznáme, nakoľko polícia nenašla jej oblečenie, či výbavu, ktorú využila na túre. Muži zákona pátrajú po týchto veciach. Smrť Esther je však nateraz veľkou záhadou. „Pátracie a záchranné tímy majú v úmysle pokračovať v pátraní pešo a s dronmi, pričom sa budú snažiť predovšetkým nájsť nejaký znak vybavenia Esther, aby pochopili, ako k tejto tragédii došlo," uvádza sa vo vyhlásení.

Rodina vyjadruje veľkú vďaku policajným dôstojníkom, ktorí sa podieľajú na objasnení tohto prípadu. Pochádzajú zo Španielska a Francúzska, ruku k dielu priložili taktiež britské konzuláty v Bordeaux a Barcelone a LBT Global.

Šéf francúzskej polície Jean-Marc Bordinaro však upozornil, že nájdené pozostatky preniesla zver. V súčasnosti sa pátracie tímy snažia zistiť, kde mohla byť lebka a ostatné kosti ukryté. Esther mala so sebou výrazný žltý stan a červeno-sivý ruksak. Ani jeden z týchto predmetov sa ešte nenašiel. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, takže by prežili aj podmienky v Pyrenejach.

„Esther povedala svojmu partnerovi, že plánuje stráviť noc v neďalekej útulni na francúzskej strane hranice zvanej Venasque, než urobí dlhý polkruh, aby vstúpila do Španielska cez horský priechod s názvom Puerto de la Glera a zamierila späť do Llanos del Hospital," uviedol španielsky Jorge Lopez Ramos.„Nevieme, či sa tej noci dostala do Venasque. V súčasnosti je zatvorená a je v nej len núdzová časť, v ktorej môžu ľudia spať a konzumovať akékoľvek jedlo, ktoré majú so sebou," dodal.

Bola to nehoda alebo sa skrýva za tým niečo iné? Vyšetrovanie preukázalo, že počasie bolo počas jej túry bezproblémové a hoci sa nachádzala v oblasti, kde mohol byť slabý signál, ani s tým neboli ťažkosti. Jej partner tvrdí jedno: "Pátranie bolo tak dlhé a také intenzívne, že pokiaľ ide o mňa, pravdepodobnosť nehody je teraz menšia ako pravdepodobnosť trestného činu.“