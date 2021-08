Amanda sexi fotkami na OnlyFans zarába tisíce: Jednu vec však nedomyslela a teraz je nešťastná

Práca letušky ju omrzela a tak sa rozhodla pre zmenu. 27-ročná Amanda Sommerová sa rozhodla ukončiť prácu s leteckou spoločnosťou Ryanair a založiť si účet na OnlyFans.

Ako informuje portál thesun.co.uk, na stránke ponúka záujemcom svoje sexi fotky a tvrdí, že si takto privyrobí aj 15-tisíc libier mesačne. „Počula som o účtoch na OnlyFans a tá myšlienka ma nadchla, pretože som mohla pracovať diskrétne z môjho telefónu a ani môj priateľ by to nezistil,“ začala rozprávanie kráska, ktorá však hneď na začiatku narazila na veľký problém.

Ten spočíval v tom, že spôsob jej živobytia sa jej priateľovi jednoducho nepozdával. „Nechcela som s tým prestať, pretože mi to dobre vynášalo a nemusela som si hľadať prácu na dennej báze. Ale keďže som musela byť takmer neustále na telefóne, priateľ ma začal podozrievať a prichytil ma na stránke. Povedal mi, že je to v podstate podvádzanie, čo si ja nemyslím,“ uviedla modelka, podľa ktorej je zdieľanie sexi fotiek len prácou, keďže žiadneho z fanúšikov ani nepozná.

Amandin priateľ sa však na vec pozeral úplne inak a dal jej ultimátum – buď on alebo jej „pochybná“ práca. „Buď prestaneš s OnlyFans, alebo odchádzam – povedal mi. Ja som mu na to odvetila, že môj príjem je na prvom mieste, takže som si vybrala OnlyFans,“ povedala kráska, ktorej sa podobná vec nestala prvý raz.

„Deje sa to stále. Chlapci, s ktorými som sa stretávala, to nakoniec zistili a boli naštvaní, že som im moju prácu zatajovala. Keby im to však poviem vopred, nič by so mnou mať nechceli,“ zúfa Amanda. „Som z toho frustrovaná. Kvôli mojej práci nedokážem mať priateľa. Myslím, že muži by mali byť otvorenejší. Nie je to fér.“

Podľa brunetky pri nej chlapi nevydržia jednoducho kvôli tomu, že na ňu žiarlia a tiež kvôli skutočnosti, že zarába lepšie ako oni. Prezradila tiež, kto by mal byť jej vysneným mužom a nároky má teda poriadne vysoké. Šancu u nej máte, ak ste niekto podobný ako miliardár Elon Musk alebo Bill Gates.

Zo samoty je však už kráska zúfalá. Chcela by sa s niekým zoznámiť, no posledný rok na to nemala veľa priestoru, keďže denne pracovala z domu a nestretávala sa takmer s nikým. Na otázku, či by to mohol byť aj niekto z jej fanúšikov na OnlyFans, odpovedala rázne nie. „Chcem sa zoznámiť s niekým v reálnom živote. Chcela by som dobrodružného muža, pri ktorom sa nebudem cítiť uväznená a budeme spolu chodiť na výlety,“ uzavrela Amanda, ktorá lásku svojho života zatiaľ nenašla.