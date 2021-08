Žena videla syna po dlhých desiatich rokoch: Z toho, čo sa stalo pár dní na to, zostal chlapec otrasený

Prípad, ktorý trhá srdce. 28-ročná žena konečne uvidela svojho syna po celých desiatich rokoch, no potom prišla tragédia.

Ako informuje portál The Mirror, žena menom Laura Andreoiu pochádzajúca z Rumunska strávila posledných pár rokov svojho života v anglickom meste Nottingham. Aj napriek veľmi mladému veku mala v živote čeliť hneď viacerým tragédiám, no najväčšou ranou pre ňu bolo práve to, že sa dlhé roky nestretla so svojím malým synom. 11-ročný chlapec odišiel s príbuznými do Španielska, pričom Laura ho nevidela od jeho útleho veku. Prvýkrát po neuveriteľných desiatich rokoch sa dvojica uvidela aspoň cez videohovor.

„Vyzerali úplne rovnako, majú rovnaké vlastnosti,“ uviedla Laurina 49-ročná mama Lorena Barut. Pre Lauru to bolo ako splnený sen, no krátko na to sa jej rodina musela vysporiadať s tragickou správou. Iba niekoľko dní od stretnutia so synom Laura zomrela na rozsiahle zlyhanie orgánov, keďže pečeň a obličky jej ledva fungovali. Mama Laury priznala, že najťažšie bolo to povedať práve jej malému synčekovi. „Plakal celý deň, keď sa to dozvedel. Ako keby dvakrát prišiel o mamu, bolo to zdrvujúce,“ vysvetlila Lorena.

Nehybné telo Laury našiel u nej doma jej blízky priateľ, ktorý ju spolu s jej ďalším rodinným známym zaviezol do nemocnice, kde o dva dni neskôr zomrela. „Nikdy by mi nenapadlo, že budem musieť pochovať svoje dieťa. Malo by to byť naopak, nie je to fér,“ uviedla jej zronená mama, ktorá priznala, že jej dcéra hľadala často útechu práve v alkohole, keďže nebola spokojná s tým, akým smerom sa uberá jej život.

„Myslela si, že je príliš silná na to, aby zomrela – a potom sa to stalo. Nikdy by som ju neopustila, keby som to vedela,“ prezradila Lorena, ktorá svoju dcéru videla poslednýkrát na letisku, kde sa s ňou lúčila. „Bola vždy energická, tá, ktorá prináša radosť všade, kam príde. Vždy som chcela byť ako ona. Žila každý okamih naplno, či už to bolo dobré alebo zlé. Bola preto silnou ženou, ale chýbalo jej zdravie a byť milovanou, a to jej zničilo život,“ dodala jej zdrvená sestra Beatrice.