Guvernér Cuomo zareagoval na obvinenia zo sexuálneho obťažovania: Biden a Pelosiová žiadajú jeho demisiu

Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v utorok odmietol obvinenia zo sexuálneho obťažovania, informovala agentúra AFP.

"Nikdy som sa nikoho nedotýkal nevhodným spôsobom a ani som nikomu nedával nevhodné sexuálne návrhy," povedal Cuomo. "To nie som ja a ani som to nikdy nebol," uviedol a dodal, že vyjadrenie k obvineniam zverejnil na svojej webovej stránke. Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová v utorok oznámila závery vyšetrovania, na základe ktorých Cuomo sexuálne obťažoval viacero súčasných a bývalých štátnych zamestnankýň. Viacero amerických zákonodarcov a politikov Cuoma vyzvalo, aby odstúpil z funkcie.

Americký prezident Joe Biden sa v utorok pripojil k popredným demokratom a vyzval vplyvného guvernéra amerického štátu New York Andrewa Cuoma na odstúpenie po tom, ako nezávislé vyšetrovanie dospelo k záveru, že sexuálne obťažoval viacero žien. Informovala o tom agentúra AFP. Podľa agentúry AFP sa však Cuomova pozícia zdá byť ohrozená, keďže na demisiu ho okrem Bidena vyzvala aj predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a ďalší demokratickí kongresmani, ktorí podporili návrhy, aby sa voči Cuomovi začal proces ústavnej obžaloby – impeachment.

Starosta mesta New York Bill de Blasio žiadal, aby Cuomo odstúpil alebo aby sa voči nemu okamžite začal proces ústavnej obžaloby – impeachmentu. "Je viac ako jasné, že Andrew Cuomo nie je spôsobilý na to, aby zastával úrad a ďalej už nemôže byť guvernérom," vyhlásil de Blasio. "Musí odstúpiť a ak bude aj naďalej odolávať a útočiť na vyšetrovateľov, ktorí konali svoju prácu, mal by sa proti nemu okamžite začať proces impeachmentu," napísal.

Predsedníčka parlamentného klubu Republikánskej strany Elise Stefaniková na Twitteri napísala, že. Predseda dolnej komory zákonodarného zboru štátu New York Carl Heastie povedal, že zákonodarcovia ešte správu vyšetrovateľov preskúmajú. Cuomo však podľa jeho slov "nie je vhodný" na to, aby zastával úrad. Rovnako sa vyjadrila i demokratická senátorka Andrea Stewartová-Cousinsová.

Prokurátorka Jamesová vyšetrovaním v marci poverila dvoch právnikov po tom, ako viacero žien Cuoma obvinilo, že sa nevhodne dotýkal a sexuálne obťažoval ženy, ktoré s ním pracovali – alebo ktoré stretol na verejných udalostiach. Cuomo tieto obvinenia odmietal rovnako ako výzvy na rezignáciu.