Jednotky podporované Iránom sa mali zmocniť ropného tankera: Teherán posiela jasnú odpoveď

Ozbrojené jednotky podporované Iránom sa pri pobreží Spojených arabských emirátov pravdepodobne zmocnili ropného tankera.

Agentúre Reuters to povedali tri zdroje z prostredia námornej bezpečnosti po tom, ako Britský vojenský úrad pre námorné obchodné operácie (UKMTO) v utorok informoval o "potenciálnom únose lode" v tejto oblasti. Bezpečnostná firma Dryad Global pre agentúru AP uviedla, že uneseným plavidlom by mohol byť tanker Asphalt Princess plaviaci sa pod panamskou vlajkou. Loď smeruje do Hormuzského prielivu.

Americké ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo znepokojenie v súvislosti so správami o námornom incidente v Ománskom zálive. Dodalo, že "na vynášanie súdov je ešte priskoro". Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová na brífingu uviedla, že americká administratíva situáciu monitoruje a je v kontakte s Londýnom a ďalšími partnermi.

Britský rezort diplomacie podľa svojho hovorcu vyšetruje incident s plavidlom pri pobreží Spojených arabských emirátov (SAE). Iránske revolučné gardy v reakcii na správy odmietli, že by iránske sily alebo ich spojenci boli zapojení do akcie proti akejkoľvek lodi pri pobreží SAE.

Podľa Teheránu môže byť najnovší incident zámienkou na "nepriateľské akcie proti Iránu", informovala iránska štátna televízia na svojom webe. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí vo svojej reakcii deklaroval, že "zverejnenie informácií o po sebe nasledujúcich incidentoch s plavidlami v Perzskom zálive a Arabskom mori je krajne podozrivé".

Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter hovorca iránskeho rezortu diplomacie Saíd Chátibzáde varoval pred "deformovaním pravdy pre dosiahnutie politických cieľov" a opätovne potvrdil "pripravenosť Iránu poskytnúť akúkoľvek pomoc v prípade námorných nehôd" v tejto oblasti.

Tlačové agentúry pripomenuli, že pred niekoľkými dňami bezpilotné lietadlo zaútočilo pri pobreží Ománu na ropný tanker prevádzkovaný spoločnosťou Zodiac Maritime, ktorej majiteľom je izraelský magnát Ejal Ofer. Pri útoku zahynuli dvaja členovia posádky lode. Západ z tohto útoku obvinil Irán, ktorý však zodpovednosť za incident odmieta.