Bielorusko prispieva ku kríze s migrantmi: Litva má mať k tomu kopu usvedčujúcich dôkazov

Litva má údajne dôkazy o tom, že Bielorusko prispieva ku kríze s nelegálnymi migrantmi na litovsko-bieloruských hraniciach.

V utorok to vyhlásil námestník litovského ministra zahraničných vecí Mantas Adoménas, informovala agentúra Ria Novosti. "Úplne prvým znakom bolo to, že bieloruskí pohraničníci prestali spolupracovať, keď prestali prijímať späť migrantov. Potom sa objavili priame dôkazy, ako privážajú na hranicu nelegálnych (migrantov) a keď si ich niekto všimne, tak odídu do lesa. Máme kopu dôkazov," uviedol Adoménas pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy.

Adoménas okrem toho tiež v rozhovore priznal, že hranice s Bieloruskom neboli dostatočne zabezpečené. "Spoliehali sme sa na kolektívnu prácu s Bieloruskom, 30 rokov to tak fungovalo. Potom (bieloruský prezident Alexandr) Lukašenko začal zneužívať ľudí, ktorí hľadajú lepší život. Ochrana hraníc nie je dostatočná. Začali sme stavať bariéru, no to ešte nejaký čas zaberie," uviedol Adoménas.

Litva obviňuje bieloruské úrady z organizovania nelegálnych prechodov pre migrantov pochádzajúcich z krajín Blízkeho východu či Afriky. Tento rok prekročilo bielorusko-litovské hranice už zhruba 4026 migrantov pochádzajúcich najmä z Iraku.

K radikálnemu vzostupu počtu migrantov prichádzajúcich do Litvy z Bieloruska dochádza v posledných mesiacoch, odkedy EÚ uvalila sankcie voči bieloruským predstaviteľom. Reagovala tak na májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube tohto lietadla.

Bieloruský líder Alexandr Lukašenko po uvalení sankcií vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Predstavitelia EÚ prisľúbili Litve v pondelok na riešenie aktuálnej migračnej krízy pomoc vo výške miliónov eur.