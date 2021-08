Škandál v kráľovskej rodine: Manžel princeznej trávil horúce chvíle s modelkami, kým jeho žena sa starala o ich dieťa!

Zatiaľ čo on sa zabával na luxusnej jachte s tromi krásnymi ženami, jeho manželka z kráľovskej rodiny sa starala o ich prvé bábätko, ktoré sa narodilo len pár mesiacov dozadu.

Ako informuje denník Daily Mail, 35-ročný Jack Brooksbank, manžel princeznej Eugenie, sa namiesto trávenia času so svojou milovanou rodinkou plavil na jachte po talianskom pobreží v prítomnosti nádherných modeliek. Jeho žena, vnučka samotnej britskej kráľovnej Alžbety, mu spoločnosť nerobila, keďže doma vo Windsore mala určite plné ruky práce s ich päťmesačným synčekom Augustom. Jack si však neužíval na ostrove Capri teplé slnečné lúče s pohárom vína v ruke len tak. Tento výlet v Stredomorí bol súčasťou charitatívneho plesu, preto išlo skôr o pracovnú cestu.