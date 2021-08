Čakalo ju poriadne prekvapenie! Majiteľka vily našla v zásuvke výstrižok zo starých novín: Úchvatné

Platí ešte táto ponuka? Julie Whitaker (62) z anglického mesta Leeds našla v zásuvke zachovaný 84-ročný inzerát.

Na tom by nebolo nič zvláštne, keby neponúkal jej dom na predaj. Sídlo, ktoré 30 rokov obýva, sa v roku 1937 predávalo za 628 libier. Dnes by si za to nemohla dovoliť ani chatrč. Pred druhou svetovou vojnou si však za túto sumu mohli kúpiť aj takýto sympatický dom s tromi spálňami.

Na predaj ho v tom čase ponúkala spoločnosť Gill „Je úžasné mať túto reklamu, pretože vás to prinúti obzrieť sa späť a zamyslieť sa, ako odlišné veci boli,“ uviedla Julie. Pre ňu a jej rodinu je to úžasný dom a nájdený výstrižok zo starých novín k tomu jednoducho patrí. Dnes sa hodnota domu vyšplhala na 292,6-tis. eur, čo je 5,5-násobne viac, ako keď sa prvýkrát pred vojnou predával.

Dom v Leeds