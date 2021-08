Škody po katastrofálnych záplavách v Nemecku: Obnova oblastí sa môže vyšplhať na astronomickú sumu

Náprava škôd spôsobených júlovými povodňami v nemeckých spolkových krajinách Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko môže stáť viac ako šesť miliárd eur.

Oznámil to v utorok nemecký minister financií Olaf Scholz, informovala agentúra DPA. "Všetkým chceme pomôcť pri obnove, náhrade škôd – a preto pôjde až o miliardy," povedal Scholz počas návštevy mesta Stolberg v Severnom Porýnii-Vesfálsku. Toto mesto bolo vážne postihnuté záplavami, ktoré Nemecko postihli v polovici júla a vyžiadali si životy najmenej 180 ľudí.

Podľa ministrových slov už nikto nedokáže nahradiť "zničené životy, zničené zdravie a všetko to, čo táto katastrofa spôsobila v srdciach a hlavách ľudí". "To, čo sa dá napraviť peniazmi, to napravíme peniazmi," povedal.

Nemecká vláda v stredu rozhodne o opatreniach pre podniky postihnuté povodňami. Vláda by ešte pred parlamentnými voľbami mala prijať zákon, ktorý určí plán na obnovu, pripomína DPA. Voľby sa v Nemecku konajú 26. septembra.

Premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet v Stolbergu povedal, že táto spolková krajina už v spojitosti s povodňami poskytla 215 miliónov eur. Pri obnove sa podľa neho budú brať do úvahy aj následky klimatickej zmeny a výstavba bude plánovaná takým spôsobom, aby sa počas budúcich záplav zabránilo rozsiahlym škodám.

Scholz aj Laschet sú v septembrových voľbách kandidátmi na post nemeckého spolkového kancelára, pripomína DPA. Scholz je kandidátom Kresťanskodemokratickej únie (CDU); Scholz zastupuje Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD).