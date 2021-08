Spojené štáty vyhostili ďalších 24 ruských diplomatov: Čo bude ďalej?

Washington nariadil 24 ruským diplomatom, aby do 3. septembra opustili krajinu.

Informoval o tom ruský veľvyslanec Anatolij Antonov. USA predtým oznámili prepustenie takmer 200 zamestnancov svojich diplomatických zastúpení v Rusku. Najnovšie kroky Washingtonu a Moskvy sú ďalšie z opatrení prijímaných oboma stranami, ktoré stupňujú napätie v rusko-amerických vzťahoch. Vzhľadom na to, že USA náhle sprísnili postupy pri vydávaní víz, odídu takmer všetci diplomati bez náhrady, uviedol Antonov pre časopis National Interest.

Rozhovor s Antonovom prišiel niekoľko dní po tom, čo americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo prepustenie 182 domácich zamestnancov svojich diplomatických misií v Rusku. Vyhovelo tým zákazu prijímania miestnych zamestnancov, ktorý Kremeľ zaviedol začiatkom roka v reakcii na vyhostenie ruských diplomatov z USA a uzavretie mnohých diplomatických zariadení v oboch krajinách.

Vyhosťovanie ruských diplomatov súvisí so sankciami, ktoré zavádzali Spojené štáty v reakcii na zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2020, otravu bývalého ruského špióna vo Veľkej Británii, zatknutie opozičného politika Alexeja Navaľného a zásahy proti jeho stúpencom, ako aj na zapojenie Ruska do hackerských útokov na agentúry federálnej vlády. Obvinenia z porušovania Navaľného ľudských práv, ako aj z ďalších vyššie spomenutých aktivít, Rusko odmieta.