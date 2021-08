V USA dostalo aspoň jednu dávku vakcíny už 70 % dospelých obyvateľov: Nemecko začína očkovať deti

Spojené štáty v pondelok dosiahli cieľ prezidenta Joea Bidena, aby bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny proti koronavírusu 70 percent dospelých Američanov.

Stalo sa tak necelý mesiac po stanovenom termíne, keďže tento cieľ chcel Biden dosiahnuť už do 4. júla. Toto číslo bolo dolnou hranicou počiatočných vládnych odhadov potrebného zaočkovania obyvateľstva na dosiahnutie komunitnej imunity v USA, ukázalo sa však, že so šírením nákazlivejšieho delta variantu vírusu je to nedostatočné.

Bidenova administratíva si tiež stanovila cieľ mať do 4. júla plne zaočkovaných 165 miliónov dospelých Američanov. Na naplnenie tohto cieľa chýba ešte zhruba 8,5 milióna ľudí.

Prudký nárast šírenia delta variantu zahlcuje nemocnice a viedol k prijímaniu nových pravidiel, ako napríklad nosenie rúšok v interiéri bez ohľadu na očkovanie. Denný počet nových prípadov v USA sa za posledný mesiac zošesťnásobil na priemerných takmer 80-tisíc, čo je úroveň, ktorú v krajine nezaznamenali od polovice februára. Rastie aj počet úmrtí, za posledné dva týždne sa priemerný denný počet úmrtí vyšplhal z 259 na 360. Dané čísla sú síce hlboko pod úrovňou, keď pandémia v januári kulminovala s 3 400 dennými úmrtiami a štvrť miliónom infekcií denne, no niektoré miesta hlásia najvyššie počty od začiatku pandémie. Takmer všetky úmrtia a vážne ochorenia COVID-19 predstavujú nezaočkovaní ľudia.

Miera vakcinácie je rôzna v závislosti od oblasti. Na juhu USA je napríklad oveľa nižšia ako na severe v Novom Anglicku. V štáte Vermont je už plne zaočkovaných takmer 78 percent dospelých obyvateľov, zatiaľ čo Alabama má len 43 percent plne zaočkovaných dospelých.

Nemecko zaočkuje 12-ročné deti

Nemecko začne ponúkať očkovanie proti koronavírusu pre všetky deti, ktoré sú vo veku 12 a viac rokov. „Plníme sľub: každý, kto chce, môže byť zaočkovaný počas leta, máme dostatok vakcín pre všetky vekové skupiny," povedal nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn po pondelkovom rokovaní s ministrami 16 spolkových krajín. „Deti a tínedžeri ... sa môžu rozhodnúť dať sa zaočkovať po lekárskej konzultácii a tak chrániť seba a ostatných," dodal minister.

Snaha nemeckej vlády o vakcináciu mládeže prichádza dva mesiace po tom, ako Európska lieková agentúra (EMA) odporučila rozšírenie použitia očkovacej látky od konzorcia Pfizer-BioNTech aj pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Minulý mesiac EMA odsúhlasila použitie vakcíny firmy Moderna pre rovnakú vekovú skupinu.

Doteraz sa nemecký stály výbor pre vakcináciu zdráhal schváliť rozsiahle očkovanie mládeže. V prípade vekovej skupiny 12 až 16 rokov explicitne odporúčal iba vakcináciu tých, ktorí trpia určitými chronickými ochoreniami. Avšak vzhľadom na náchylnosť nezaočkovanej mládeže nakaziť sa rýchlo šíriacim sa delta variantom vírusu stúpal tlak na väčšiu vakcináciu detí vo veku od 12 rokov. Doteraz v Nemecku aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 20 percent obyvateľov vo veku 12 až 17 rokov a takmer desatina tejto vekovej skupiny je úplne zaočkovaná.

Ministri zdravotníctva nemeckých spolkových krajín v pondelok rozhodli aj o tom, že od septembra by sa mala mimoriadne zraniteľným skupinám obyvateľstva ponúkať tretia dávka vakcíny. Uviedli, že všetci ľudia zaočkovaní vakcínou od AstraZeneca alebo Johnson & Johnson by mohli od septembra dostať ako tretiu dávku mRNA očkovaciu látku, napríklad vakcínu konzorcia Pfizer-BioNTech alebo firmy Moderna.