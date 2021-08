Niektoré štáty USA zavádzajú povinné očkovanie pracovníkov: Podniky vyzývajú k deleniu zákazníkov

S pokračujúcim nárastom denného počtu nových infekcií v USA, prisudzovanom nákazlivému variantu koronavírusu zvanému delta, rad miestnych činiteľov sprísňuje zdravotné nariadenia a zavádza povinnosť očkovania pre pracovníkov vo vybraných profesiách.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v pondelok naliehal na podniky, aby odmietali nezaočkovaných zákazníkov. Louisiana znovu zavedie povinné nosenie rúšok. Florida, ktorá sa potýka s nárastom počtu hospitalizovaných s covidom-19, naopak nedávno zakázala školám vyžadovať rúška v priestoroch škôl.

Pre pracovníkov vo verejnej doprave v štáte New York a zamestnancov nemocníc, domovov pre seniorov a väzníc v New Jersey bude povinná vakcinácia proti covidu-19, alebo sa budú pred príchodom do práce pravidelne testovať. Starosta Denveru zase oznámil, že očkovanie bude povinné pre všetkých 11.000 zamestnancov mesta. Rad miestnych samospráv sa zase vracia k príkazu nosenia rúšok na verejných miestach. Povinnosť zakrývania tváre vo vnútorných priestoroch začne platiť od stredy v štáte Louisiana.

Činitelia na mnohých miestach USA sa v poslednej dobe snažia presvedčiť Američanov k zaočkovaniu s tým, ako sa v krajine šíri variant delta. "Ak nie ste zaočkovaný, variant delta by vás mala zásadne znepokojovať a mali by ste sa ho obávať," povedal v pondelok na tlačovom brífingu newyorský guvernér Cuomo. Dodal pritom, že ak sa vývoj pandémie nezlepší, rozšíri povinnosť vakcinácie na niektoré ďalšie profesie. V rovnakom duchu sa vyjadril aj guvernér susedného New Jersey Phil Murphy.

Štát na juhu USA teraz však eviduje vyše 10.000 ľudí hospitalizovaných kvôli ťažkému priebehu covidu-19, čo je asi štvrtina z celých Spojených štátov. Za posledných 30 dní počet ľudí v nemocniciach na Floride vzrástol päťnásobne. Počty mŕtvych sa však zatiaľ držia na nižšej úrovni než pri predchádzajúcich vlnách.

"Teraz máme v nemocniciach oveľa mladšie obyvateľstvo," povedala šéfka asociácie floridských nemocníc Mary Mayhewová. "Máme 25-ročných ľudí v nemocniciach na jednotkách intenzívnej starostlivosti na ventilátoroch. Musíme presvedčiť 25-ročných, 30-ročných, že je to (vírus) teraz aj pre nich ohrozením života," dodala.

Nové nariadenia štátnych i miestnych činiteľov prichádza len pár dní potom, čo prezident Joe Biden vyhlásil nové pravidlá pre všetkých federálnych zamestnancov. Od tých sa bude vyžadovať zaočkovanie, inak sa budú musieť až dvakrát týždenne testovať, nosiť rúška a dodržiavať rozostupy na pracovisku.

Podľa pondelňajšieho vyjadrenia Bieleho domu sa teraz každý tretí nový prípad v USA objaví buď na Floride alebo v Texase.Podľa šéfky amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenské sa teraz denný počet mŕtvych v USA pohybuje okolo hranice 300, čo je o štvrtinu viac ako pred týždňom.