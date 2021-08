Za necelý rok schudla takmer 90 kíl: Najviac jej pomohlo vyradiť z jedálnička túto kľúčovú vec!

Iba 31-ročná žena sa neustále prejedala a jedla všetko, čo chcela. Za enormný rozdiel vo váhe môže v jej prípade predovšetkým jedna kľúčová vec.

Ako píše portál The Mirror, Becca Scheer bojovala s ťažkou váhou už počas dospievania, kedy sa so svojím smútkom veľakrát vyrovnávala práve jedlom. Najväčšie číslo, aké jej kedy ukázala ručička na osobnej váhe, bolo až neuveriteľných 159 kilogramov. Mladá žena neustále počúvala od druhých poznámky typu „Si príliš pekná na to, aby si bola taká veľká“ a stará mama jej jedného dňa na rovinu povedala, že keby schudla, bola krásna ako jej sesternica. Okrem toho neskrývala rozčarovanie z toho, ako si jej atraktívny partner mohol vybrať práve ju.

Najväčší zlom však pre Beccu prišiel až na pohrebe jej bratranca, ktorý sa predávkoval heroínom. „Nebola som závislá na drogách, ale jedlo bola moja droga a pomaly ma zabíjalo a odoberalo od manžela a detí,“ zverila sa so svojimi pocitmi mama troch malých detí, ktorá hneď na to začala 28-dňový detox od cukru spojený s nízkosacharidovou stravou. Neskôr prešla na keto diétu a po troch mesiacoch začala lepšie počúvať svoje telo a jedla už len vtedy, keď bola naozaj hladná.

Teraz sa dala na spôsob pôstneho stravovania, preto jedáva iba štyri hodiny do dňa, čo núti jej telo spaľovať energiu, ktorú už má. Okrem toho si predovšetkým nevie vynachváliť vyradenie spracovaného cukru z jej jedálnička. „Ak chcete schudnúť, jednoducho to urobte.radí mladá žena.

Becca predtým dokázala za deň zjesť od 6-tisíc až do 8-tisíc kalórií, pričom teraz ich prijme len približne 1900. Matka troch detí dokopy schudla takmer 90 kilogramov a iba po 11 mesiacoch od začiatku chudnutia váži úžasných 73 kilogramov. „Ľudia sú z mojej transformácie ohromení. Vždy na nich spraví najväčší dojem, ako sa zmenil môj duch a o koľko viac som otvorenejšia,“ uviedla Becca, ktorá po svojej premene začala pracovať ako osobná lektorka a snaží sa ostatným pomôcť v tom, aby dosiahli v živote rovnakú slobodu.