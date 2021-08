Žena stratila v mori svadobnú obrúčku: Na výročie sobáša sa stalo niečo neuveriteľné!

Po tom, čo jej spadol prsteň rovno do mora, stratila takmer akúkoľvek nádej, že by ho mohla niekedy nájsť. Po dvoch mesiacoch ale prišlo obrovské prekvapenie.

Ako uvádza denník Daily Star, Jenny Urquhart sa rozhodla ísť v máji tohto roka surfovať na pláž Saunton Sands a až keď bola v mori, si uvedomila, že má na sebe stále svoje prstene. Aby ich náhodou nestratila, dala si ich dole a išla hodiť do vrecka neoprénu. Jeden z prsteňov však namiesto toho skončil priamo v mori. „Pokúsila som sa ich dať dolu a zásnubný prsteň sa mi podarilo dostať do vrecka – ale moja svadobná obrúčka ho minula a išla na dno mora,“ vysvetlila 45-ročná žena.

Spolu s priateľmi sa prsteň najskôr pokúšala hľadať, ale po chvíli si uvedomila, že je to márne a zmierila sa s tým, že svoju svadobnú obrúčku už nikdy neuvidí. Napriek tomu však pre istotu do viacerých kaviarní v okolí pláže vyvesila vlastnú kresbu strateného prsteňa so správou o tom, čo sa stalo. Informáciu o stratenej obrúčke z bieleho zlata zverejnila taktiež na sociálnej sieti, kde ju krátko na to kontaktoval muž menom Mark.

Ten jej napísal, že sa prsteň pokúšal hľadať pozdĺž pláže, ale zatiaľ neúspešne. „Poslala som mu náčrt pláže – Saunton je obrovský,“ uviedla zúfalá Jenny, ktorej pár dní na to prišla nečakaná správa.„Ukázala som manželovi Markovu správu a on povedal, že je naše výročie svadby – úplne som na to zabudla,“ priznala Jenny, ktorá zostala z celej situácie poriadne zaskočená.

„Pretože som ten prsteň navrhla, je to naozaj špecifický tvar a vedela som, že je určite môj. Stuart vyzeral tak ohromene ako ja. Je to len vec, nie je to veľmi hodnotný prsteň – ale stratiť ho bolo skutočne zničujúce. Som za to veľmi vďačná,“ dodala na záver.