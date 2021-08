Turecko už šiesty deň bojuje s lesnými požiarmi: EÚ posiela na pomoc lietadlá

Hasiči v Turecku už šiesty deň bojujú s lesnými požiarmi zúriacimi blízko plážových destinácií.

K úsiliu dostať oheň pod kontrolu sa pripoja aj hasičské lietadlá z krajín Európskej únie, informuje v pondelok agentúra AP. K šíreniu požiarov prispieva sucho a silný vietor. Požiare si od minulej stredy vyžiadali osem obetí na životoch. Turistov i miestnych obyvateľov prinútili ujsť z dovolenkových destinácií na člnoch. Mnoho dedinčanov prišlo o strechu nad hlavou, pričom v postihnutých regiónoch bolo vo vzduchu vidieť hustý žltý opar.

Minister pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Bekir Pakdemirli v nedeľu večer spresnil, že od minulého týždňa vypuklo v 32 tureckých provinciách dovedna 119 požiarov, ktoré boli medzičasom uhasené. Hasiči však stále bojujú so siedmimi požiarmi v pobrežných provinciách Antalya a Mugla, ktoré sú zároveň populárnymi turistickými destináciami, a v meste Tunceli na juhovýchode Turecka. Európska únia v nedeľu uviedla, že pomohla mobilizovať jedno hasičské lietadlo spoločnosti Canadair z Chorvátska a dve zo Španielska, pripomína AP. V boji proti požiarom pomáhajú Ankare aj lietadlá z Ukrajiny, Ruska, Azerbajdžanu a Iránu. Lietadlá zo Španielska by mali do Turecka doraziť v utorok a stroj z Chorvátska by sa mal hasičom pripojiť už v pondelok, uviedli zdroje EÚ.

Úsilie dostať oheň pod kontrolu maria mimoriadne vysoké teploty a silný vietor. V Antalyi zaznamenali 42 stupňov Celzia, čo je o päť až šesť stupňov viac, než je pre toto obdobie bežné. Turecké ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v dôsledku požiarov je momentálne hospitalizovaných prinajmenšom 27 ľudí. Stovky ďalších pritom z nemocníc už prepustili. Kým turecké úrady vyšetrujú, či požiare môžu byť výsledkom podpaľačstva zo strany kurdských militantov, experti poukazujú najmä na klimatické zmeny spolu s nehodami, ktoré zapríčinili ľudia, píše AP. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že jeden z požiarov spôsobili deti.