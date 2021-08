V Berlíne zomrel muž, ktorého zadržali počas protestov: O jeho život bojovali policajti aj záchranári

V Nemecku zomrel 49-ročný muž, ktorého v nedeľu zadržala polícia počas protestu proti protipandemickým opatreniam vlády.

Berlínska polícia o tom informovala v pondelok s tým, že muž sa počas kontroly občianskeho preukazu v miestnej časti Mitte sťažoval na brnenie v ruke a hrudníku. Policajti mu poskytovali prvú pomoc do príchodu sanitky, ktorá ho previezla do nemocnice, kde však neskôr zomrel. V súvislosti so smrťou spustili štandardné vyšetrovanie.

V Berlíne sa v nedeľu zišli tisícky ľudí na protest proti opatreniam nemeckej vlády. Zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo napriek zákazu, viedlo k stretom s políciou a zadržaniu približne 600 demonštrantov. Miestne úrady počas víkendu zakázali viacero zhromaždení, protestujúci sa však vzopreli zákazu.

Berlínska polícia nasadila do ulíc viac ako dvetisíc príslušníkov s cieľom rozpustiť protesty, no neskôr oznámila, že policajti, ktorí sa pokúšali demonštrantov usmerniť alebo rozpustiť väčšie skupiny, čelili obťažovaniu a útokom.

Policajná hovorkyňa informovala, že úrady sa stále snažia uzavrieť presné počty zranených medzi protestujúcimi aj na strane polície, keďže udalosti sa odohrali na rozsiahlom území.

Nemecko síce v máji uvoľnilo väčšinu protipandemických opatrení, na niektoré aktivity, ako stravovanie vo vnútorných priestoroch reštaurácií alebo prenocovanie v hoteloch je však potrebné potvrdenie o dokončenom očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnom teste na koronavírus.