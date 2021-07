Rodina si myslela, že ich syn a brat zomrel pri leteckom nešťastí: Šokujúce odhalenie po 40 rokoch!

Zažili obrovský šok! Rodina, ktorá si roky myslela, že ich syn a brat zomrel pri leteckom nešťastí, sa po čase dozvedela skutočnú pravdu, ktorá im vyrazila dych.

Ako informuje portál The Sun, teraz 70-ročný Sajid Thungal opustil svoje rodné mesto Kottayam v Indii v roku 1974, aby mohol pracovať v Perzskom zálive. Vtedy len 22-ročný Ind opustil svojich rodičov, štyroch bratov a štyri sestry a začal organizovať akcie pre spevákov a tanečníkov z rodnej Indie v Abú Dabí.

V októbri roku 1976 však obletela médiá smutná správa o leteckej katastrofe, pri ktorej zomrela skupina umelcov, s ktorými pracoval aj pán Thungal. Všetkých 95 pasažierov a členov posádky na palube letu Indian Airlines do mesta Madras (dnes známe ako Chennai) prišlo o život pri páde lietadla po tom, ako sa vznietil jeden z jeho motorov.

Príbuzní pána Thungala sa báli najhoršieho možného scenára, a to, že ich syn a brat pri tragédii zahynul. On svojich blízkych po nešťastnej udalosti nekontaktoval a v roku 1982 sa presťahoval do Bombaja, kde, ako uvádza National News, žije dodnes.

Svoje rozhodnutie vysvetlil takto: „Rodinu som nekontaktoval, pretože som cítil, že som zlyhal. Chcel som v Perzskom zálive zbohatnúť, no to sa mi nepodarilo. Napadlo mi, že najlepšie bude, keď sa mi v Bombaji podarí stať sa niekým a až potom sa spojím s rodinou. Avšak, ani to mi nevyšlo, a takto prešlo už 45 rokov,“ opísal boj, ktorý zvádzal po celé tie roky.

Pred dvomi rokmi ho našiel jeden z priateľov zúboženého a chorého až tak, že nemohol chodiť. Rozhodol sa ho preto vziať pod svoje „ochranné krídla.“ Avšak, o svojej rodine sa mu vôbec nezmienil, názor zmenil až pred dvomi týždňami. Pastor K. M. Philip, ktorý mu poskytol azyl, však nariadil, aby sa uskutočnilo vyšetrovanie, či Thungalova rodina v oblasti Kottayam stále žije.

A keďže vyšetrovanie dopadlo úspešne, Thungalova rodina sa konečne po rokoch dozvedela pravdu. „Boli šokovaní, keď zistili, že ich syn a brat stále žije. Jeho otec síce už dávno zomrel, no matka žije a má 91 rokov," uviedol pastor. Pán Thungal si potom so svojou rodinou zavolal cez videohovor, no s jeho emóciami to tak zakývalo, že sotva bol schopný niečo povedať.

„Chcem ísť domov. Keby sa tu dobrí ľudia o mňa nepostarali, zomrel by som bez toho, aby som ešte niekedy uvidel svoju rodinu,“ uviedol dojatý Ind, ktorého má v Bombaji vyzdvihnúť jeho brat Mohammed a pricestovať s ním naspäť domov. Ten uviedol, že on ani jeho súrodenci na svojho brata nikdy nezabudli. Mohammed dokonca po havárii lietadla letel do Abú Dabí v nádeji, že svojho brata nájde. „Nikto však o ňom nič nevedel. Teraz, keď sa konečne vracia domov, ho nespustíme z očí,“ dodal.