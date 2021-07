Európski odborníci varujú pred uvoľňovaním opatrení: Pozor, môže prísť niečo ešte horšie!

Uvoľňovanie obmedzení proti koronavírusu ako nosenie rúšok a sociálny odstup, keď je už väčšina ľudí zaočkovaná, výrazne zvyšuje riziko, že vzniknú varianty odolné voči vakcínam.

V piatok to ukázal nový výskum, zverejnený v časopise Nature Scientific Reports. V čase, keď takmer 60 percent Európanov dostalo najmenej jednu dávku vakcíny, je nutné zachovať opatrenia z obdobia neočkovania, a to až dovtedy, kým nebude úplne zaočkovaný každý – ukázala to modelová štúdia, ako uviedli jej autori citovaní v piatok tlačovou agentúrou AFP.

Európsky tím odborníkov sa snažil predpovedať, ako môže koronavírus SARS-CoV-2 mutovať v reakcii na očkovacie kampane, a preto nasimuloval možnosť, že sa v populácii desiatich miliónov ľudí objaví počas troch rokov variant odolný voči vakcínam. Medzi namodelovanými parametrami boli mutácie či miera zaočkovania a prenosu koronavírusu, ako aj opätovné "vlny" infekcií a klesanie v počte prípadov po lockdownoch. Model podľa očakávania ukázal, že rýchle tempo očkovania znížilo riziko vzniku odolného variantu. Zároveň však model ukázal, že najvyššie riziko vzniku odolných variantov nastalo, keď bolo zaočkované veľké percento obyvateľstva, ale nie dostatočne veľké na to, aby sa zaistila kolektívna imunita.

A toto je v podstate situácia, v ktorej sa nachádza väčšina Európy, kde sa rýchlo šíri koronavírusový variant delta. Podľa autorov model ukázal, že 60 percent zaočkovaných obyvateľov je práve tou hranicou, po ktorej sa s väčšou pravdepodobnosťou objavia odolné varianty. Autori preto uviedli, že ich výskum zdôraznil nutnosť zachovať ostatné proticovidové opatrenia, až kým nie je zaočkovaný každý. "Samozrejme, dúfame, že variant odolný voči vakcínam sa počas tejto pandémie nevyvinie, ale vyzývame na opatrnosť," povedal v piatok novinárom na online brífingu Fiodor Kondrašov, spoluautor štúdie a výskumník z rakúskeho Inštitútu vedy a technológie (IST).

"Evolúcia je veľmi mocná sila a zachovanie niektorých rozumných preventívnych opatrení počas celého očkovacieho obdobia može byť v skutočnosti dobrým nástrojom na zvládnutie tejto evolúcie," dodal odborník. V súčasnosti je úplne zaočkovaná proti covidu vyše miliarda ľudí po celom svete, ale v mnohých krajinách, predovšetkým v Afrike a Južnej Amerike, sa pre nedostatok vakcín ešte len začne rozsiahle očkovanie.