Zo svojej váhy bola nešťastná, potom prišiel zlom: Z premeny študentky vám padne sánka, ako to dokázala?

Študentka sa zaťala a podarila sa jej parádna premena. Po rokoch vytrela zrak chlapcovi, ktorý sa jej páčil, no označil ju za veľrybu.

Osemnásťročná Isobel Morrey zo Staffordshire nosila ešte v januári 2020 veľkosť 14-16 (u nás 42-44). Avšak v marci prišiel v jej živote veľký zlom a začala s premenou. Zmenila stravu a už po pol roku boli výsledky neprehliadnuteľné. Dievčina si zrazu kupovala oblečenie vo veľkostiach 6/8 (34/36). K obrovskej premene jej pomohla diéta označovaná 5:2. Päť dní v týždni sa stravuje normálne a zvyšné dva znížila príjem kalórii na 500 - 600 za deň.

Študentka priznala, že s váhou mala problémy od 11 rokov a svoje telo neznášala. Práve v tom veku ju chlapec, ktorý sa jej veľmi páčil označil za veľrybu. "Poznačilo to môj život. V tom veku to bolo zničujúce a bola som ešte neistejšia," cituje jej slová portál Daily Mail. Pre Isobel bolo veľkým zadosťučinením, keď sa jej mladík, ktorý ju v detstve tak zranil ozval, a ona ho úplne odignorovala. "Je úžasné, že som to dokázala po všetkých tých rokoch. Najskôr mi to prišlo trochu malicherné, no je mi to vlastne úplne jedno, pretože som to potrebovala urobiť pre seba. Je zábavné, že teraz ma chce. Mám pocit, že moje mladšie ja by bolo na seba hrdé."

Predtým ako začal lockdown sa jej psychika rúcala. Kvôli svojej váhe preplakala celé dni. "Raz som si povedala, dobre, idem s tým niečo urobiť a odvtedy pokračujem. Jednoducho to cvaklo a motivácia prišla," prezradila kráska, ktoré je s prerušovaným pôstom nesmierne spokojná.

S novým sebavedomím si založila aj účty na sociálnych sieťach. Zmena postavy sa odrazila aj na jej šatníku. Isobel investovala do nových, trendy kúskov a to nie je všetko. „Nikdy v živote som si neobliekla bikiny, až pred niekoľkými mesiacmi," uzavrela hrdá študentka.