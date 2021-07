Festival v Chorvátsku ako ohnisko koronavírusu: Infikovalo sa tam už vyše 200 mladých ľudí

Rakúske úrady zaznamenali už 215 prípadov nákazy koronavírusom medzi ľuďmi, ktorí sa vrátili z festivalu na chorvátskom ostrove Pag.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA. Podujatie s názvom Austria Goes Zrce (Rakúsko ide na Zrče) sa konalo na pláži Zrče a trvala od 17. do 24. júla. Podľa odhadov sa na nej zúčastnilo takmer 8000 ľudí vo veku od 19 do 27 rokov. Iné zdroje uvádzajú až zhruba 19.000 účastníkov.

Úrady teraz vyzývajú účastníkov tejto plážovej párty, aby sa po návrate do Rakúska dali otestovať na koronavírus. V Hornom Rakúsku odhalili testy podľa rakúskych médií doteraz 67 nakazených, v Dolnom Rakúsku 50, v Tirolsku 29, v Salzbursku 14, vo Vorarlbersku troch a vo Viedni 15. Burgenland vo štvrtok nahlásil deväť nových prípadov.

Podľa organizátora párty Martina Reitstättera všetkých, ktorí sa na nej zúčastnili, pred vstupom skontrolovali hneď dvakrát. Museli sa preukázať buď potvrdením o očkovaní, prekonaní covidu, alebo negatívnym výsledkom testom. "Riadili sme sa opatreniami rakúskej a chorvátskej vlády," dodal Reitstätter. Zároveň odmietol tvrdenia jedného z účastníkov, ktorý pre rakúsky denník Der Standard uviedol, že organizátori kontroly občas zanedbávali.

Ako uvádza DPA, podľa prieskumu organizátorov bolo na festivale Austria Goes Zrce zaočkovaných proti koronavírusu zhruba 60 percent zúčastnených. Podľa rakúskeho ministra zdravotníctva Wolfganga Mücksteina je v súčasnosti približne tretina nových infekcií v krajine zavlečená zo zahraničia. Sedemdňová incidencia, teda počet prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov za posledný týždeň, v Rakúsku nedávno stúpla na hodnotu 32.