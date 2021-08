Nebol zaočkovaný, lebo sa bál vyjsť z domu, tragické následky: Muž († 33) si pred smrťou prešiel peklom

Chcel dostať vakcínu hneď, ako to bude možné. Namiesto toho pre jeho chorobný strach na ochorenie COVID-19 v mladom veku zomrel.

Ako píše portál The Mirror, Brendon Jones z Anglicka žil väčšinu času zavretý v dome s mamou Hayley a otcom Kevinom. 33-ročný muž totiž trpel úzkostnou poruchou nazývanou agorafóbia, ktorá u neho spôsobovala strach z veľkých davov a rušných miest. Počas lockdownu si čas strávený s rodičmi napriek všetkému užíval, no nedávno sa nakazilo koronavírusom až šesť členov jeho rodiny vrátane samotného Brendona.

Jeho rodičia sú plne zaočkovaní, preto mali iba mierne príznaky ako bolesť hlavy a tela či strata chuti a čuchu. Brendon sa však nestihol dať zaočkovať, keďže sa bál vyjsť čo i len na ulicu, no už dlhšie sa to pokúšal zmeniť. „Vakcínu zatiaľ ešte nedostal, pretože bolo ťažké dostať ho z domu. Aj keď to chcel. A veril, že budú fungovať,“ vysvetlila jeho mama. Jej syn bojoval s koronavírusom približne deväť dní, no nakoniec zákernému ochoreniu podľahol. Brendon mal hneď od začiatku ťažký priebeh a jeho zdravotný stav sa rapídne zhoršoval.

Mladý muž trpel veľmi silným kašľom, vracaním, hnačkami, silnými bolesťami a nezvládal vôbec nič zjesť.Jeho rodičia sa však nedali odbiť a pár dní na to, keď sa jeho stav nezlepšoval, zavolali sanitku znova. Tá ich syna už okamžite previezla do nemocnice, z ktorej ho na ďalší deň dali na jednotku intenzívnej starostlivosti.

V nedeľu jej Brendon napísal správu, že sa cíti lepšie, ale v pondelok jej lekári povedali, že ho musia dať na pľúcny ventilátor. „To bolo ono. Bolo práve krátko po piatej ráno, keď sme dostali telefonát, v ktorom nám povedali, že sa musíme prísť do nemocnice rozlúčiť,“ uviedla Brendonova zdrvená mama, ktorá teraz dúfa, že smrť jej syna pomôže k tomu, aby bolo ľuďom s podobnými poruchami umožnené očkovanie aj priamo doma.