Zomrel známy politik Sovietskeho zväzu Oleg Baklanov († 89), posledný člen pučistov proti Gorbačovovi

Príčina ani čas úmrtia Baklanova, ktorý bol v rokoch 1983–1988 ministrom všeobecného strojárenstva ZSSR a istý čas viedol aj sovietsky vesmírny priemysel, neboli bezprostredne zverejnené, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa.

Former head of the USSR rocket and space industry, Oleg Baklanov, died at the age of 89. He was the last living member of the State Committee on the State of Emergency (GKChP) which conspired in August 1991 pic.twitter.com/IgsZUlsfON