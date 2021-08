Matka fotila dcérku, na zábere si všimla zvláštny detail: Desivé odhalenie lekárov!

Mamička si všimla na fotke dieťaťa niečo zvláštne, ukázalo sa, že zlá predtucha sa naplnila.

Jamie-Lee Schmitzer (31) fotila svoju malú dcérku ešte v roku 2017. Zábery zachytávala so zapnutým bleskom, počas toho si všimla niečo nezvyčajné. Ako informuje britský dennik The Sun, Austrálčanka ihneď spozornela, keď na obrázkoch svoje dcéry videla tmavú škvrnu na pravom oku.

Trojnásobná matka najprv tomuto nálezu neprikladala špeciálnu pozornosť, zbystrila však o pár mesiacov, keď sa ukázalo, že oko dievčatka je naozaj čím ďalej tým tmavšie

Krvné testy a magnetická rezonancia však odhalili krutú pravdu, Vtedy deväťmesačnej Ivy-Mae rástol v oku tumor. Malá pacientka musela pre záchranu života čím skôr podstúpiť operáciu. "Keď som sa dozvedela o nádore, bolo to pre mňa zdrvujúce a s partnerom sme boli v totálnom šoku," cituje matku denník The Sun. Keďže nádor rástol v blízkosti zrakového nervu, chirurgovia sa obávali, že by sa mohol rýchlo šíriť. "Váhala som, či mám dovoliť, aby jej vybrali celé oko, no napokon som vložila svoju dôveru do rúk lekárov," uviedla žena.

Dievčatku napokon naozaj museli vybrať celé oko a tumor poslali na biopsiu, ktorá odhalila, že bol skutočne rakovinový. Ivy-Mae dostala protetické oko, s ktorým môže normálne fungovať, hýbať viečkami, aj plakať a žiť ako jej rovesníčky. Anjelik však spozoroval, že jedno oko má iné ako to druhé. Rodičia jej na to vždy odpovedia, že všetko, čo je iné je krásne.