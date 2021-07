Mladý muž († 28) neveril na koronavírus, zomrel veľmi krutou smrťou: Naliehavý odkaz užialenej matky!

Neveril na koronavírus, osud zasiahol veľmi krutým spôsobom.

Američan Curt Carpenter († 28) z Alabamy popieral vážnosť nákazy koronavírusom a vždy tvrdil, že ochorenie COVID-19 je iba hoax. To však ešte netušil, aká hrôza ho čaká. Ako informuje denník New York Post, mladý muž v nemocnici bojoval s Covidom celých 51 dní. Jeho matka Christy Carpenter vyzýva všetkých popieračov, aby sa spamätali a aby začali brať situáciu vážne.

"Curt si myslel, že COVID-19 je hoax, až kým nezačal mať problémy s dýchaním. V ten istý deň ho pripojili na pľúcnu ventiláciu a vtedy nám povedal, že to nie je hoax, ale realita," cituje americký denník slová užialenej matky, ktorá apeluje na ľudí, aby sa dali zaočkovať. "Verím tomu, že ak by to Curt prežil, chcel by všetkým povedať, aký je tento vírus nebezpečný a ako dôležitá je vakcína," dodala s tým, že Curt síce mal nadváhu, no nemal žiadne ďalšie zdravotné problémy, ktoré by ho zaradili do kategórie rizikových pacientov.