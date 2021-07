Brunetka začala kráľovsky zarábať: Budete znechutení z toho, k čomu ju jej priateľ naviedol

Nahovoril ju na platformu OnlyFans, kde sa ženy otŕčajú za peniaze.

Mia Karina (20) si tak už od konca roka 2019 dokázala na platforme zarobiť 2,5 milióna dolárov (2,1 milióna eur).

Mia, pôvodom z Čile, sa presťahovala na Maltu, aby pracovala v hoteli, kde mesačne zarábala okolo 1 500 eur. Práve tam sa stretla so svojím partnerom Marcom Howardom (24), ktorý jej nakoniec navrhol platformu OnlyFans ako novú cestu ku kariére, píše ladbible.com.

Brutenka sa síce s partnerom presťahovala do Anglicka, no nápad, ako si zarobiť ju nadchol už počas pobytu na Malte. "Spočiatku som bola zvedavá, keď mi to Marc spomenul, ale bola som príliš plachá, aby som to urobila. Ako týždne ubiehali, stále viac som nad tým uvažovala. Život na Malte nie je lacný, potrebovali sme peniaze."

Keď začali nabiehať prvé peniaze, Mia už bola chytená do pasce rýchleho zárobku. "Po reklame na Instagrame som získala svojich prvých 50 fanúšikov a peniaze začali prichádzať. Prvý mesiac som zarobila okolo 2 600 dolárov (2 200 eur)," vysvetľuje žena, ktorej zárobky začali nehorázne stúpať. Keď sa pripojila do skupiny s ďalšími modelkami OnlyFans, explodovalo to. „Moje zárobky sa zvýšili na 12 000 dolárov (10 000 eur) mesačne a neustále stúpali. Teraz zarábam v priemere okolo 250 000 dolárov (211 000 eur) mesačne," hovorí.

Dievča si pochvaľuje, že si je sama sebe šéfkou a môže pracovať odkiaľkoľvek na svete. Jej priateľ Marc pripustil, že sa spočiatku „bál, čo si ľudia pomyslia“. Tvrdí však, že toto nastavenie skutočne urobilo ich vzťah ešte „silnejším“ - a dokonca propaguje jej stránku OnlyFans na jeho vlastných sociálnych sieťach.