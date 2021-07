Tínedžerka rozbehla počas pandémie biznis za pár eur: Teraz jej cinkajú na účte krásne sumy

Dá sa rozbehnúť biznis s pár desiatkami eur na účte? Táto tínedžerka sa pochválila na sociálnej sieti TikTok so skvelým nápadom. Teraz zarába krásne peniaze. Len sa na to pozrite.

Ako uvádza portál The Sun, 19-ročná Britka Maisie Crompton založila značku Totes For You a predáva tašky, košele, mikiny a iné produkty s fantastickými sloganmi. Jej nápad ohúril tisíce ľudí a fanúšikovia stále pribúdajú. Maise teraz môže premýšľať nad kúpou vlastného bývania, avšakSo svojimi skúsenosťami sa rozhodla podeliť na sociálnych sieťach.

„Vo svojom voľnom čase som sa nudila, a tak som dostala nápad a začala som vyšívať. A práve vtedy to prišlo – tašky. Netušila som, ako podnikať, nehovoriac o úspešnom podnikaní. Začala som s 25 librami (30 eur), ktoré som dostala od svojej babičky. Z Amazonu som si kúpila ihly, obruč na vyšívanie, niť a tašky. Všetko za 25 libier,“ opisuje jej začiatky Maisie.

Maisie šitie vždy bavilo a prišlo jej „prirodzené“, keď každé vrecúško ozdobila ručnými výšivkami, nad ktorými strávila hodiny. Po tom, ako sa podelila so svojím nápadom na sociálnej sieti TikTok, rozhodla sa dať do predaja jej prvé tašky. A tie sa vypredali do dvoch minút.

Keď sa jej objednávky začali kopiť, rozhodla sa pre kúpu vyšívacieho stroja, ktorý jej ušetril veľa času. Jednu tašku teraz dokáže vyrobiť za 10 minút a ručným šitím jej to trvalo 3 hodiny. Po spustení svojej webovej stránky sa jej objednávky ešte viac zvýšili. Len počas prvého mesiaca si dokázala zarobiť krásnych 4-tisíc libier, čo je v prepočte približne 4 700 eur. Darilo sa jej natoľko, že mohla dať výpoveď v práci v supermarkete.

V januári tohto roku uviedla Maisie na trh niekoľko nových produktových radov a mesačne si zarobí päťciferné sumy. „Denne dostanem 6 až 30 objednávok. Záleží od toho, aký je deň,“ pochválila sa Maise, ktorá vďaka svojmu podnikaniu úplne prehodnotila svoj život.