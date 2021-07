Myslela si, že jej priateľ je podvodník, bola však na omyle: Rozuzlenie ako z filmu!

Študentka módy Esther sa na internete zoznámila s neznámym mladíkom Theom. Napriek tomu, že si denno-denne písali, dlhé mesiace nevidela jeho pravú tvár. Viackrát odmietol videohovory, začala mať vážne pochybnosti. Šialené rozuzlenie!

Ako uvádza portál The Sun, 21-ročná študentka módy z Nottinghamu Esther si často písala s neznámym mužom Theom. Napriek tomu, že mladík odmietal videohovory a dvojica sa nikdy osobne nestretla, veľmi dobre si rozumeli. Tento tajuplný vzťah sa však nepozdával jej kamarátke Anite, ktorá ju varovala, aby nešlo o nejakého podvodníka. Opak bol však pravdou.

Theo viackrát odmietol hovory svojej nápadníčky a povedal jej, že sa nechce nikam ponáhľať. Povedal, že sa nemôžu vidieť aj preto, lebo podniká v Nigérii, hoci zvyčajne býva vo Veľkej Británii. Esther toľko tajomstiev vôbec neprekážalo a do Thea sa po uši zaľúbila.

„Píšeme si už asi rok. Nikdy mi nezabudne popriať dobré ráno alebo dobrú noc. Je to veľmi sladké. Volá ma princezná a ja to zbožňujem. Myslím, že by to mohol byť ten pravý. Je z rovnakého kmeňa ako ja, čo je veľká vec. V Nigérii žije 200 miliónov ľudí. Aké sú šance, že nájdem niekoho z rovnakého kmeňa, ktorý je zároveň roztomilý? Ale kedykoľvek sa pokúsim uskutočniť videohovor, je na nejakej porade a nezdvihne.,“ priznáva Esther.Neskôr sa však ukázalo, že Theo po celý čas vôbec nebol v Nigérii, ale v Londýne. To však nebolo všetko.„Hovoril som, že sa volám Theo, čo je vlastne moje druhé meno. Moje prvé meno je Michael. Úprimne povedané, jednoducho som nemal čas. Som dosť zaneprázdnený, pretože vlastním tri rôzne obchodné podniky. Mať čas na päť až desaťminútové video, to jednoducho nebolo možné. Dôvod, prečo som sa vrátil do Nigérie, bol ten, že som tam išiel kvôli otcovej smrti. Vždy som bol v pohybe. V dome vždy boli ľudia, ktorí mi prejavovali sústrasť,“ pustil sa do vysvetľovania Theo.povedal skutočný dôvod, prečo nechcel tak dlho odhaliť svoju identitu.