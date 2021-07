Je to ako v Diabol nosí Pradu? Bývalá asistentka odhalila pravdu o Anne Wintour

Práca snov? Bývalá asistentka Anny Wintour prezradila, aké je to pracovať vo svetoznámom módnom magazíne Vogue. Exkluzívne detaily.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ako uvádza portál Daily Mail, 29-ročná Lily Stav Gildor v súčasnosti žije v Los Angeles a vo svojom životopise sa môže popýšiť prácou, ktorú jej určite závidia davy žien. Od januára 2014 do mája 2015 pracovala ako jedna z troch asistentiek šéfredaktorky amerického magazínu Vogue Anny Wintour. Na sociálnej sieti TikTok sa so svojimi fanúšikmi podelila o zaujímavé detaily.

Ikonická Anna Wintour ju podľa jej slov naučila hlavne to, že „prepojenia sú tou najdôležitejšou vecou“. „Toľko som sa od nej naučila. Dozvedela som sa o podnikaní, o móde a aj o médiách. Tento rok som začala podnikať ako textilná dizajnérka a informácie od nej využívam dodnes,“ pochválila sa Lily. Albínku kvôli jej pokožke opustili rodičia: Prešla si peklom, teraz hviezdi na titulke Vogue Vy chcete vyčnievať z konkurencie a hovoriť správne veci,“ prezradila Lily.