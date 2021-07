Dovolenkári, pozor! Chorvátsko vykonáva prísne kontroly na hraniciach, zdržať sa môžete niekoľko hodín

Chorvátske orgány v týchto dňoch striktne kontrolujú všetky stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska.

Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí na svojej internetovej stránke, aktuálne podmienky v Chorvátsku platia minimálne do 31. júla, prípadne do odvolania. Upozorňuje tiež na niekoľkohodinové zdržanie na hraniciach, ktoré môže vzniknúť pre značný nárast turistov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZV) odporúča pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia na hraniciach. „Ak nebudete mať vyplnený formulár, je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov, tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia,“ uviedlo MZV.

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom. Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do karantény, ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu. Cestujúcim z jedného z členských štátov Európskej únie (EÚ) bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ.

Bezproblémový vstup majú aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín EÚ a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát, ale vedia sa preukázať napríklad negatívnym PCR test, nie starším ako 72 hodín alebo rýchlym antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín. Ďalej stačí aj potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ či predloženie osvedčenia od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson). Do Chorvátska pustia aj ľudí po prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca. Rezort diplomacie na svojej internetovej stránke uvádza všetky možnosti pre vstup do Chorvátska.

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo antigénový test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných rúšok vo všetkých zatvorených a otvorených priestoroch - na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra. Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou take away jedla, nápojov a cukrovín. Otvorené sú kaviarne na vonkajších terasách a reštauračné zariadenia aj v interiéri.