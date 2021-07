Mama odsunula posteľ svojho syna, zostala stáť s otvorenými ústami: Hnus!

Zažila poriadny šok! Mama ostala stáť ako obarená, keď odsunula synovu posteľ.

Príspevok sa ihneď stal na sociálnej sieti Tik-tok hitom. Účinkuje v ňom mama a dietologička Amanda Nighbert, ktorá zostala šokovaná stáť po tom, čo odsunula synovu posteľ.

Paralyzoval ju pohľad na totálny neporiadok pri stene. Obaly od sladkostí, rôznych ďalších pochutín či prázdne fľaše od nápojov ju nenechali chladnými. Video zverejnila na Tik-toku pod názvom - kedy ste naposledy upratovali pod posteľou svojho tínedžera?!

Ten jej bol nútený zobrať vysávač a odpadky ihneď vyhodiť do koša. Ľudia príspevok horlivo komentovali a niektorí dokonca poznamenali, že to mohlo byť ešte horšie. „Stále to nie je také zlé, ako som si myslel, že to bude," napísal jeden z diskutujúcich. „U dospievajúceho je to celkom normálne. Najmä pod posteľou. Tam sa na veci zabúda," znel ďalší komentár. Čo by ste na to povedali vy?