Silný odkaz zdravotnej sestry popieračom covidu: Jej príspevok by si mali prečítať všetci!

Po protestoch proti lockdownu a protipandemickým opatreniam došla zdravotnej sestre trpezlivosť s popieračmi covidu. V príspevku si nedávala servítku pred ústa.

V Austrálii vyšli ľudia do ulíc a protestovali proti prísnym opatreniam. Na fotkách a videách sú tisíce demonštrantov, ktorí požadovali ukončenie lockdownu, kričali "sloboda" a držali transparenty s antilockdovnovými a proti očkovacími heslami.

Sestrička z Melbourne sa rozhodla otvoriť ľuďom oči a napísala silný príspevok o skutočných dopadoch koronavírusu. Merowyn Olaver pracuje na oddelení onkológie. "Zatiaľ, čo ľudia protestovali za svoju slobodu a proti lockdownu, ja som bola v práci, nosila som rúško, dezinfikovala si ruky, dávala ľuďom lieky do infúzie, tlmila pacientom bolesť- všetko vedecké činnosti založené na dôkazoch," začala svoj príspevok. "Ak niekto z nich (demonštrantov, pozn. red.) skončí v nemocnici, bude chcieť, aby jeho sestra nosila rúško, dezinfikovala si ruky, dávala mu lieky a zmierňovala bolesti? Budete potrebovať vedecké zákroky založené na dôkazoch, aby ste zabránili ďalšiemu ochoreniu?"

Dodala, že aj tí, ktorí sa rozhodli dôverovať len niektorým informáciám, si môžu byť istí, že ak budú mať takú smolu a nakazia sa koronavírusom, dostanú tú najlepšiu starostlivosť. Merowyn vysvetlila, ako sa starajú v nemocnici o infikovaných pacientov. Zdravotné sestry im umývajú telo, obklopujú ich vankúšmi, stlmujú svetlá a rozprávajú sa s nimi, aby sa cítili, čo najpríjemnejšie. "Keď si veľmi blízko koncu, budeme musieť zavolať tvojej rodine. Zatiaľ, čo im budú líca zalievať slzy, do prijímača ti budú hovoriť, ako ťa milujú. Po poslednom výdychu im vyjadríme úprimnú sústrasť: "Je nám to ľúto, ale nemohli sme urobiť viac. Mrzí nás, že máte zlomené srdce.""pokračovala Merowyn. "Budeme sa o vás starať, až kým nepríde niekto, kto vás zapne do hrubého gumeného vreca na mŕtvoly. Si odvážny popierač covidu, pozri, čo si tu po sebe zanechal. Teraz si slobodný."

Merowyn priznala, že na jej príspevok bola väčšinou ohromne pozitívna odozva, no dostala niekoľko správ aj od antivaxerov a ľudí, ktorí sú proti lockdownu. Obviňovali ju, že rozdeľuje ľudí. V ďalšom príspevku odhalila, že chápe frustráciu ľudí. Počas prvej vlny totiž prišla, ako mnoho ďalších, o prácu. Pred pandémiou vymenila prácu zdravotnej sestry za podnikanie s koláčmi. Opäť si našla prácu, keď vláda povolala aj zdravotné sestry, ktorým už skončila registrácia. Portálu news.com sa zverila, že väčšina negatívnych komentárov utíchla, keď ľudia pochopili, že sú na jednej lodi.

Mnoho ľudí porovnáva covid-19 so sezónnou chrípkou, podľa sestričky je dôležité, aby ľudia pochopili, že covid má "oveľa vyššiu úmrtnosť a vedie k väčším respiračným komplikáciám ako sezónna chrípka". "Očkovanie nám umožňuje potlačiť vysoký výskyt úmrtnosti a chorobnosti, ktoré by inak vznikli z infekcie,“ uviedla na záver.