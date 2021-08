Študentka išla k lekárovi s kašľom: Šialené zistenie! Ako sa toto mohlo stať?

Celý život o tom nemala ani len tušenie. Študentka Claire išla k doktorovi na vyšetrenie po tom, ako ju trápil viac ako dva mesiace silný kašeľ. Slová lekára ju totálne odrovnali.

Ako uvádza portál The Sun, Claire Mac sa v júni nedopatrením porezala na ostnatom drôte, a tak išla do nemocnice na preočkovanie proti tetanu. Keď už bola v starostlivosti lekárov, povedala si, že im spomenie kašeľ, ktorý ju trápi viac ako dva mesiace. Okrem toho býva často prechladnutá a bežne dostupné lieky jej už nezaberajú.Devätnásťročnej rodáčke z Chicaga lekári povedali, že trpí pľúcnou infekciou, a tak jej urobili röntgen. Stačil pohľad, lekári takmer odpadli.

„Doktorka vyzerala byť skutočne šokovaná a povedala mi: OK, je to trochu divné, ale vedeli ste, že máte srdce na pravej strane hrudníka namiesto ľavej? Bola som tak zmätená a začala som sa smiať, pretože som tomu neverila. Lekárka mi vysvetlila, že sa to nazýva dextrokardia a že by som mala o svojom stave informovať svojho obvodného lekára. Stále som si hovorila: Myslí to vážne?“ spomína na vyšetrenie študentka Claire, ktorá o tom, že má srdce na druhej strane hrudníka, netušila celých 19 rokov.

Dextrokardia je zriedkavý stav, ktorý sa vyskytuje už pri narodení a pri ktorom srdce smeruje skôr k pravej strane hrudníka než k ľavej strane. S týmto ochorením sa narodilo menej ako jedno percento bežnej populácie. Claire uviedla, že jej rodičia boli z tejto správy „v šoku a boli mimoriadne zmätení“. „Môj otec bol z toho skutočne vystrašený a moja mama si myslela, že je vtipné, že som sa to doteraz nedozvedela. Nikdy mi nerobili röntgenové vyšetrenie hrudníka, takže nebolo možné vedieť, že mám srdce na inom mieste,“ poznamenala Claire.

S prekvapivou diagnózou sa Claire podelila na sociálnej sieti TikTok, kde si jej video pozreli takmer 3 milióny ľudí. Mnohí nedokážu pochopiť, ako si to lekári celých 19 rokov nemohli všimnúť. Dextrokardia zvyčajne nie je životu nebezpečná a Claire v súčasnosti nepotrebuje žiadne lekárske vyšetrenia. Jednoducho bude žiť ďalej so srdcom na nesprávnej strane.