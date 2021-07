S frajerom sa odhodlali na bungee jumping: Osudová chyba! To, čo sa tam stalo, vás bude mátať

Tragédia, z ktorej naskakujú zimomriavky. Len 25-ročná žena poslednýkrát vydýchla po tom, ako sa odhodlala ísť so svojím priateľom na bungee jumping. Osudová chyba!

Ako uvádza portál Daily Mail, 25-ročná Yecenia Moralesová sa 18. júla vybrala so svojím partnerom do mesta Amagá v Kolumbii s cieľom užiť si adrenalín a skúsiť bungee jumping. Bok po boku sa postavili na miesto zoskoku, ktoré bolo vo výške takmer 46 metrov. To, čo sa stalo potom, vás nenechá v noci spať.

Právnička Yecenia mala zažiť svoj prvý zoskok, avšak najskôr mal skákať jej partner. V ten deň pred nimi skočilo už 90 odvážlivcov. Keď personál dal priateľovi signál, aby skočil, Yecenia to zle pochopila a skočila ona. Vtedy však na nohách ešte nemala pripevnenú šnúru, ktorá mala byť jediným istením. Zoskočila dole do údolia smrti úplne bez istenia.

Jej priateľ okamžite utekal za ňou dole a bol prvým, kto ju našiel. Zúfalo sa pokúšal podať jej prvú pomoc, avšak jeho snaha bola márna. Krátko po ňom na miesto dorazili hasiči, ktorí

„Bola zmätená. Signál bol pre jej priateľa, aby skočil, pretože už bol pripevnený k bezpečnostnému vybaveniu. Jej nasadili iba postroj. Bola zmätená a ponáhľala sa,“ vyjadril sa k tragickej udalosti starosta oblasti, kde došlo k tragédii. Jej priateľ je z hrozivej udalosti stále v šoku a počas toho, ako sa ponáhľal za svojou partnerkou, utrpel niekoľko zranení.

Ako uvádzajú miestne médiá, lekári povedali, žePodľa slov jej brata bola Yecenia šťastná žena, milovala čítanie a tanec a mala podnikateľského ducha. „Moja sestra je dievča so všetkými najlepšími hodnotami. Šťastné, spontánne, s vlastnosťami, vďaka ktorým ju priatelia milovali. Pomáhala ľuďom v núdzi,“ povedal jej brat Andres. Miestne úrady začali vyšetrovanie po tvrdeniach, že dve spoločnosti ponúkajúce služby a dodávajúce vybavenie boli na tomto mieste neoprávnene.