Fotograf si vytvoril vlastnú repliku Hier: Mini olympiáda na zjedenie

Len nezjesť prekážky! Fotograf David Gilliver (41) zo škótskeho mesta Glasgow si doma vytvoril vlastné olympijské hry. Ibaže tieto sú vhodné nanajvýš pre súťaživé mravce.

Všetko sa začalo lockdownom. Práve prebiehajúce olympijské hry 2020 v Tokiu poznačila pandémia, pre ktorú štartovali až o rok neskôr. Ich odklad značne ovplyvnil aj Davida, ktorý sa doma nudil, a tak sa snažil vymyslieť aspoň koncept pre novú sériu fotiek. „Rozhodol som sa, že ak olympiáda nepríde ku mne, tak si vytvorím svoju vlastnú miniatúrnu sériu Hier,“ uviedol Gilliver.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vynašiel sa skutočne bravúrne. Do svojej repliky vtesnal viacero disciplín. Športoviská zhotovil najmä z rozličných potravín, pričom najväčšieho spojenca našiel v cestovinách. Na tak malý priestor zohnať súťažiacich je tiež poriadna výzva, no David sa popasoval aj s týmto problémom. Jeho olympionici sú totiž dvojcentimetrové figúrky. Kým niektorí miniplavci súperia v jeho novej disciplíne plávanie na 400 m sladkým štýlom, druhí zase skáču do lentiliek. Naopak, špičkoví atléti súťažia v skoku o špargli či v hode špendlíkom.