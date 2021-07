Budete sa chytať za hlavu! Mladík chcel predviesť svoju novú zbraň, dopadlo to katastrofálne

Doplatil na svoju nerozvážnosť! Američan sa chcel predviesť so svojou novou zbraňou pred cudzincami v jednom z floridských barov, kruto však na to doplatil.

Podľa denníka Pensacola News Journal chlapík pred mužom a ženou vytiahol novo zakúpenú zbraň, urobil rýchly pohyb, aby strčil zbraň do imaginárneho puzdra pod plecom a následne sa nešťastne postrelil do trupu. „Neviem či predstieral, že je tvrďas, alebo niečo také. Ale podľa toho, čo viem, to bola úplná náhoda,“ uviedol pre News Journal manažér baru Warren Sonnen.

Po bizarnom incidente bola na miesto činu privolaná polícia. Ako uvádza portál dailystar.co.uk, postrelený muž však ešte pred príchodom polície odkráčal po vlastných do nemocnice. Stav muža nie je momentálne známy a polícia sa stále snaží zistiť, či bude potrebné vzniesť obvinenie.

Podľa ďalších informácii z iných zdrojov sa však odohralo niečo úplne iné. Muž nemal podľa nich postreliť seba, ale svojho kamaráta, a to priamo do krku. Polícia uviedla, že mužom, ktorý zo zbrane vystrelil, bol 22-ročný Alec Augustino Braz, ktorý svojim nerozvážnym konaním zranil 19-ročného kamaráta. Alec mal potom priateľa odviesť do nemocnice, pričom podľa policajného oddelenia nie sú jeho zranenia život ohrozujúce. Ako ďalej uvádza polícia mestečka Woburn, strelca zadržali kvôli podozreniu z útoku nebezpečnou zbraňou.