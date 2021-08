Kaderníčka prezradila tajomstvo: Túto chybu pri umývaní vlasov robí takmer každý

Kaderníčka tvrdí, že každý robí jednu jednoduchú chybu pri umývaní vlasov šampónom.

Ľudia, ktorí si však zobrali k srdcu jej radu, si okamžite všimli rozdiel. Ako píše Daily Mirror, umývanie vlasov je zručnosť, ktorú si mnoho ľudí osvojilo už ako malé dieťa a myslia si, že sú v nej perfektní. Kaderníčka však poukázala na to, že väčšina z nás to robí zle.

Používateľka Twitteru @Felicityynicole zdieľala so svetom, ako by sme skutočne mali používať šampón. Príspevok si získal už viac ako 2,5-tisíc lajkov, a to aj vďaka tomu, že ľudia pod jej príspevkom reagovali, že jej radu vyskúšali a ich vlasy sú na tom okamžite lepšie.

Kaderníčka Felicity uviedla, že jej udrelo do očí, že nie každý z nás vie, že pri sprchovaní, by sme mali šampón používať dvakrát a nie len raz. Vysvetlila, že pri prvom použití šampón vyčistí vlasy od mastnôt a nečistôt, zatiaľ čo pri tom druhom, šampón už plní tú funkciu, na ktorú je určený. Dodáva, že šampón treba nanášať iba na pokožku hlavy. Ten bude po opláchnutí prechádzať cez stred vlasov až po ich končeky. Neskôr, podľa jej slov, máme naniesť kondicionér na stred a končeky vlasov. V tomto momente odporúča prehrabnúť vlasy prstom alebo hrebeňom. Na záver zdôrazňuje, aby ľudia nezabúdali, že vlasy si majú umývať iba 2-3krát týždenne, pretože časté umývanie môže vlasy skôr poškodiť.

Zdá sa, že ľudia, ktorí jej radu vyskúšali, boli nadmieru spokojní. Svoje nadšenie vyjadrili aj v komentároch, keď nešetrili chválou na jej adresu.