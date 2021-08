Lekárka zdieľala srdcervúci príbeh: Umierajúci pacient prosil o vakcínu, no bolo už neskoro

Lekárka z Alabamy urguje ľudí, ktorí zľahčujú covid, aby sa zaočkovali zdieľaním svojej skúsenosti, keď sa starala o umierajúceho pacienta, ktorý si prial dostať vakcínu.

Ako píše ABC, Brytney Cobia zverejnila na svojom Facebooku status, v ktorom hovorí, že prijíma mladých ľudí bez iných diagnóz do nemocnice s veľmi vážnym priebehom covidu. Hovorí, že jednou z posledných vecí, ktoré ľudia robia pred tým, než ich dajú na pľúcnu ventiláciu, je to, že prosia o vakcínu. Dodáva, že pri týchto momentoch ich drží za ruku a hovorí, že ju to mrzí, ale že už je neskoro.

Status pokračuje tým, že keď oznamuje čas úmrtia, objíme rodinných príslušníkov zomretého a povie im, že najlepší spôsob, ako si ich blízkeho uctiť, je zaočkovať sa a povzbudiť všetkých známych, aby urobili to isté.

Lekárka vymenovala aj dôvody, prečo ľudia s vakcináciou váhajú. Hovorí, že si myslia, že je to hoax alebo ide o politiku. Dodáva, že taktiež si ľudia myslia, že pokiaľ majú istú krvnú skupinu alebo farbu pleti, tak neochorejú. Niektorí sa zas domnievajú, že ide „iba o chrípku“. Doktorka píše, že títo ľudia sa mýlia a neskôr si prajú, aby mohli vrátiť čas.

Príspevok Brytney zdieľalo od stredy večera viac ako 7-tisíc užívateľov.