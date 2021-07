Terorizujú krajinu: Ozbrojenci prepustili ďalších 28 zo 121 unesených študentov

Ozbrojenci, ktorí v severozápadnej Nigérii začiatkom júla uniesli 121 študentov, prepustili ďalších 28 tínedžerov - dovedna je tak na slobode už 34 z nich; zadržiavaných je ale naďalej 87 žiakov.

Pre agentúru AFP to v nedeľu uviedli predstavitelia miestnej školy. Únoscovia vtrhli do budovy strednej baptistickej školy v nigérijskom štáte Kaduna 5. júla a uniesli desiatky žiakov, ktorí v tom čase spali vo svojich internátnych izbách. Reverend Joseph Hayab pôsobiaci na tejto školy pre AFP potvrdil, že prepustení žiaci sa znova stretli so svojimi rodinami. "Banditi ich prepustili včera (v sobotu) a podarilo sa nám vyslať autobusy patriace cirkvi na miesto, kde únoscovia žiakov nechali a vyzdvihnúť ich," priblížil.

"Päť detí utieklo 21. júla, ale len dve z nich našla polícia. Zvyšné tri sa do školy dostali samostatne," dodal Hayab s tým, že z rúk únoscov unikli, keď ich poslali do lesa zbierať drevo. Jedného zo študentov prepustili únoscovia pred dvoma týždňami zo zdravotných dôvodov.

Gang únoscov po tomto čine príslušnú školu požiadal o výkupné a jedlo. Hayab priznal, že škola im poskytla peniaze, presnú sumu však neuviedol. "Najdôležitejšie teraz je, aby boli prepustené i všetky ostatné deti," zdôraznil.

Od decembra uniesli v Nigérii už približne 1000 študentov a žiakov. Väčšinu z nich páchatelia prepustili po dohode s lokálnymi predstaviteľmi, niektoré z detí sú však naďalej zadržiavané. Ako píše agentúra Reuters, ide o v poradí desiaty z hromadných únosov na severozápade Nigérie od konca minulého roka, za ktoré sú najčastejšie zodpovední islamistickí militanti, avšak v poslednej dobe i kriminálne gangy.

Nigérijský prezident Muhammadu Buhari bezpečnostným zložkám v krajine nariadil, aby zaistili bezpečné a urýchlené prepustenie všetkých obetí únosov.