Psychické zrútenie prinieslo Britney Spears život v utrpení: 13 rokov väznená v zlatej klietke

Nie každá americká celebrita si žije svoj ho-llywoodsky sen. Ten, ktorý snívala speváčka Britney Spears (39), sa premenil na nočnú moru. Prežíva ju už dlhých 13 rokov.

Odkedy ju súd zbavil svojprávnosti, zostala v prísnej opatere svojho otca Jamieho Spearsa (69). V posledných dvoch rokoch však silnejú hlasy po vyslobodení Britney z jej domáceho väzenia. Čo odštartovalo krach úspešnej kariéry celosvetovo populárnej speváčky? Naozaj nie je schopná žiť bez dozoru otca?

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Čo sa skutočne dialo v živote mladej speváčky, tušia len jej najbližší. Verejnosti odhalili iba časť, sama Britney o dianí vo svojom živote mlčala celé roky. Spoločnosť ju dlho vnímala ako nesvojprávnu, drogovo závislú, labilnú a neschopnú výchovy svojich dvoch synov. Poškodený tovar, ktorému už v detstve vpálili do kože značku majetok Hollywoodu.

Americký šoubiznis je tvrdý a neúprosný. Profesionálne naň pripraviť 11-ročné dievča, ktoré si jednoducho spev a tanec chcelo iba užívať, je takmer nemožné. Jej predstava o žiare reflektorov sa rozpadla ako domček z karát. S rastúcim úspechom po jej prvom albume Baby One More Time z roku 1999 narastal aj záujem o jej osobu.

Speváčka sa vo svojich 17 rokoch nemohla ani na krok pohnúť bez prítomnosti paparazzov v závese. V televíznych reláciách sa jej dokonca bežne pýtali, či je ešte panna. Na psychiku takej mladej ženy v rozkvete to musela byť poriadna záťaž, ktorá si vyžiadala svoju daň.

Rana za ranou

Jej súkromný život sa stal verejným. Najprv sa na stránkach časopisov prepierala nevydarená a bleskovo anulovaná svadba, potom nový milenec Kevin Federline (43), rýchly sobáš a ešte rýchlejšie tehotenstvo v roku 2005. Skutočne turbulentný bol však rok 2006. Vo februári unikli zábery, na ktorých speváčka šoférovala auto so svojím, v tom čase iba polročným synom Seanom na kolenách.

Na jeseň sa jej potom narodil druhý syn Jayden James. Ani to však nestačilo na záchranu skrachovaného vzťahu, a tak Britney podala žiadosť o rozvod. V januári 2007 dostala speváčka ďalší úder, keď pre rakovinu vaječníkov prišla o svoju milovanú tetu Sandru Bridges Covington († 59). Začala vo veľkom užívať drogy, pre ktoré vo februári strávila deň v odvykacom zariadení. Nasledujúcu noc nastal jej neslávny pád na dno.

V jednom z losangeleských kaderníctiev si strojčekom celkom oholila hlavu. Dôvodom mohla byť jej obava, že súd z vlasov zistí prítomnosť návykových látok. V dôsledku toho by jej nezverili synov do starostlivosti. Súd napokon v júli odklepol striedavú starostlivosť.

„Bola som ohromená, myslím, že taktiež trochu v šoku. Nevedela som, za kým ísť. Uvedomila som si, koľko energie a lásky som vložila do svojho predošlého vzťahu, keď bol preč, pretože som úprimne nevedela, čo mám so sebou robiť. Bola som z toho smutná. Priznávam, že som bola stratená,“ napísala Britney na svojej webovej stránke.

Otcovo opatrovníctvo

Nanešťastie, problémy sa so speváčkou tiahli aj ďalej. Postupne prišla o zverených synov a sama sa dostala do starostlivosti otca i profesionálnej opatrovníčky Jodi Montgomery. Držali ju poriadne nakrátko, ako opísala tento mesiac pred súdom. „Toto opatrovníctvo mi viac ubližuje, ako prospieva. Zaslúžim si mať život,“ uviedla Britney. Bola nútená vystupovať proti svojej vôli, inak by musela čeliť súdnym konaniam.

Rovnako jej s otcovým súhlasom mali podávať silné lieky na utlmenie, po ktorých nevnímala dianie okolo seba. „Chcem sa vydať a mať dieťa, no mám v tele vnútromaternicové teliesko, ktoré mi nedovolí mať dieťa, a moji opatrovníci mi nedovolia ísť k lekárovi na jeho odstránenie,“ opísala speváčka.

Napriek tomu dokázala pod dozorom Britney vstať z popola. Od roku 2008 pracovne ani na moment nezaháľala. Vydala tri albumy, koncertovala po celom svete, pričom iba v Las Vegas odspievala vyše 200 vystúpení. V roku 2012 si tiež sadla na porotcovskú stoličku americkej súťaže X Factor, za čo si na účet pripísala takmer 13 miliónov eur. Dnes má jej majetok celkovú hodnotu 60 miliónov eur.

Veľký boj pred súdom

V januári 2019 Britney oznámila prestávku a zrušila všetky plánované vystúpenia pre zhoršený zdravotný stav otca, ktorý tak dočasne odstúpil z funkcie jej opatrovníka. Zároveň silneli hlasy z hnutia #FreeBritney, ktoré už od roku 2009 žiada jej vyslobodenie spod opatrovníctva.

Aj keď speváčka na verejnosti mlčala, v roku 2020 prostredníctvom svojich právnikov odkázala, že už viac nechce, aby otec spravoval jej majetok. Rada by voľne nakladala so svojimi peniazmi a s terajším priateľom Samom Asgharim (27) chce žiť opäť slobodne.

Britney iba nedávno priznala, že odmieta ďalej vystupovať, pokým jej otec bude ďalej spravovať jej život. Pripravená je ho aj zažalovať. „Musím sa zbaviť svojho otca a obviniť ho zo zneužitia opatrovníctva,“ priznala.

Takéto zneužitie môže zahŕňať finančné vykorisťovanie alebo uplatňovanie nadmerných obmedzovaní na človeka zvereného do starostlivosti. Či získa kontrolu nad svojím životom a majetkom, ukážu azda najbližšie mesiace. So štyridsiatkou na krku je na to už najvyšší čas.