Policajtom sa podarilo vyriešiť viac ako 30 rokov starú vraždu: Miniatúrny kľúč k odhaleniu páchateľa!

Polícia v americkom Las Vegas po viac ako tridsiatich rokoch určila vinníka v prípade vraždy 14-ročného dievčaťa Stephanie Isaacsonovej. K podozrivému doviedla vyšetrovateľov vzorka s genetickou informáciou, ktorej hmotnosť zodpovedá len 15 ľudským bunkám.

Podľa expertov to je najmenšie množstvo DNA, aké sa kedy stalo kľúčom k vyriešeniu kriminálnej kauzy, informovala spravodajská spoločnosť BBC. Zatiaľ čo bežné súpravy na odhaľovanie genetickej informácie pracujú so vzorkami s hmotnosťou asi 750 až 1000 nanogramov, v prípade vraždy Isaacsonovej bolo k dispozícii iba 0,12 nanogramov. Vyšetrovanie bolo na mŕtvom bode do chvíle, než nové technológie umožnili analyzovať aj takto malé množstvo.

Na základe sekvenovania genómu a verejne dostupných genealogických dát potom vyšetrovatelia identifikovali ako vraha Darrena Roya Marchanda. Tento muž nikdy nebol odsúdený a je už viac ako 25 rokov po smrti, v roku 1995 spáchal samovraždu.

Isaacsonová bola v roku 1989 napadnutá a uškrtená. Jej telo sa našlo pri ceste, po ktorej v Las Vegas dochádzala do školy. "Nikdy by som neverila, že sa prípad podarí vyriešiť," oznámila médiám matka zabitého dievčaťa po stredajšom oznámení identity predpokladaného páchateľa. "Som rada, že našli toho, kto zavraždil moju dcéru," uviedla vo svojom vyhlásení.

Vzorka DNA pre políciu analyzovala texaská firma Othram, ktorá sa špecializuje na dlho neobjasnené zločiny. "Toto bol obrovský míľnik," povedal BBC výkonný riaditeľ spoločnosti David Mittelman. "Keď sa môžete dostať k informáciám z tak malého množstva DNA, naozaj to rozširuje možnosti pre veľa ďalších prípadov, ktoré boli predtým považované za uzavreté a nevyriešiteľné," dodal. Jeho firma teraz pracuje na prípadoch siahajúcich aj viac ako 100 rokov do minulosti.