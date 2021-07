Tomuto sa povie poriadny trapas! Žene poslali susedia list, po ktorom takmer skolabovala od hanby

Mladá žena zostala z celej situácie zahanbená ako nikdy predtým.

Ako informuje denník Daily Star, žena menom Sarah Yates si práve bezstarostne užívala zaslúžený oddych na dovolenke na Rhodose, keď jej jedného dňa prišla správa od sesternice. Tá jej poslala odfotený list, ktorý jej prišiel do domovej schránky v Anglicku od susedov, ktorí jej osobným stretnutím nechceli zbytočne spôsobiť ešte väčšiu hanbu. Po prečítaní sa mladá novinárka z mestečka Stockport takmer prepadla od hanby.

„Ahoj, do svojej kúpeľne si musíš dať žalúzie. Keď sa sprchuješ, všetko je vidno. Nechcel som ťa uviesť do rozpakov klopaním na dvere. Vďaka,“ stálo na kúsku papiera. 26-ročná žena svoj prvý dom len nedávno rekonštruovala, preto sa rozhodla vymeniť aj svetlá v kúpeľni, ktoré vybrala o čosi jasnejšie ako tie predchádzajúce. „Dostala som správu s fotografiou listu od mojej sesternice a bola som úplne šokovaná. Predpokladala som, že cez matné okno je vidieť postavy, ale neuvedomila som si, že vidia všetko,“ uviedla Sarah, ktorá zostala na dovolenke z celej situácie poriadne zahanbená.

Po príchode domov si všetko overila a zo záhrady skontrolovala, ako veľmi je vidno do jej kúpeľne. „Je vidno iba obrysy, ale zjavne to nie je to, čo chcú vidieť cez svoje okná,“ poznamenala Sarah, ktorá zároveň informovala, že po dovolenke musí aj tak stráviť 10 dní v izolácii, preto tento čas využije aspoň na to, aby pre väčšie súkromie zasadila pred oknom pár vysokých rastlín.