OSN prijala historicky prvé rozhodnutie tohto druhu: Má pomôcť miliarde ľudí!

Valné zhromaždenie OSN schválilo svoju vôbec prvú rezolúciu o zraku a vyzvalo 193 členských štátov, aby zaistili každému občanovi dostupnú starostlivosť o oči.

Prispejú tak k dosiahnutiu spoločného cieľa - pomôcť do roku 2030 najmenej 1,1 miliardy ľudí so slabým či poškodeným videním, ktorí v súčasnosti nemajú dostupné tieto zdravotnícke služby. V sobotu o tom informovala tlačová agentúra AP. Rezolúciu "Zrak každému" presadzovali Bangladéš, karibský štát Antigua a Írsko, ale pripojilo sa ďalších vyše 100 krajín. V piatok ju odsúhlasilo Valné zhromaždenie (VZ) OSN.

Dokument vyzýva vlády krajín, aby sa zaoberali problémom starostlivosti o zrak. Rezolúcia apeluje tiež na medzinárodné finančné inštitúcie a darcov, aby cielene poskytli financie, predovšetkým rozvojovým krajinám, na riešenie čoraz silnejšieho dopadu straty zraku na ekonomický a sociálny rozvoj.

Podľa rezolúcie "najmenej dve miliardy ľudí žijú so slabým zrakom alebo v slepote a 1,1 miliardy ľudí má slabý zrak, ktorému sa dalo zabrániť alebo sa ešte dá liečiť". "Celosvetovo treba starostlivosť o zrak výrazne zlepšiť, pretože podľa očakávania polovica svetového obyvateľstva bude do roku 2050 žiť so slabým zrakom," píše sa v rezolúcii.

Veľvyslankyňa Bangladéša pri OSN Rabab Fatimová pri predkladaní rezolúcie zdôraznila, že. A odsúhlasenie dokumentu označila za "veľmi oneskorené uznanie faktu, že zdravý zrak hrá ústrednú rolu v ľudskom živote a v udržateľnom rozvoji" spoločnosti. Strata zraku, ktorá znižuje produktivitu, stojí globálnu ekonomiku v priemere "závratnú sumu 411 miliárd dolárov ročne", uviedla Fatimová.

Aj keď rezolúcie VZ OSN nie sú právne záväzné, odrážajú celosvetovú mienku. Podľa veľvyslankyne rezolúcia je "príležitosť zmeniť životy miliónom ľudí, ktorí žijú v slepote alebo so slabým zrakom". Hongkonský filantrop James Chen, iniciátor kampane Clearly (Jasne) na podporu zraku vo svete, sa snažil presadiť rezolúciu posledné dve desaťročia. Posun v situácii teraz označil za "významný míľnik".