Z tohto vám príde zle! Mladá žena prezradila, ako bojuje proti akné: Doktorka to neodporúča

Thess z Filipín nedávno zdieľala video na YouTube, kde aplikovala svoj vlastný moč na vyrážky v snahe vyčistiť si pleť.

Ako píše The Sun, žena vo videu vysvetľuje, že na svoju tvár bude aplikovať moč, aj keď to znie bizarne. Jej tvár a oči vyzerajú vysilene, pričom poukazuje aj na akné. Hovorí, že počula, že nanesenie malého množstva moču na vyrážky je veľmi efektívne. Vraj ich to má zmenšiť. Dodáva, že si o nej ľudia môžu myslieť, že je šialená, no nie je to tak.

Filipínčanka následne nanesie malé množstvo vlastného moču priamo na vyrážku pomocou prsta. Priznáva, že zápach je odporný a cíti mierne štípanie. Thess pokračuje vo vysvetľovaní tým, že ďalej bude čakať, kým moč zaschne a pôjde spať.

Nasledujúce ráno sa podelila o výsledky so svojimi priaznivcami na sociálnej sieti, pričom niektoré z jej vyrážok skutočne vyzerali menšie. Hovorí, že ju to už viac nebolí a tvrdí, že táto metóda je efektívna.

Doktorka Sun Carol Cooperová však pred týmto trendom varuje. Povedala, že je neskutočné, aké čudné lieky sa ľudia snažia použiť na svoje akné. Vysvetľuje, že moč je síce populárnou ľudovou metódou pri liečbe mnohých nepríjemností, najmä na východe. Neexistujú však jasné dôkazy o tom, že by to malo pozitívny vplyv na akné. Dodáva, že moč obsahuje odpadové látky a močovinu, ktoré majú dehydratačný účinok, pričom môže zmierniť svrbenie, no v moči ho je primálo na to, aby to malo nejaký výrazný účinok. Pokračuje tým, že moč nie je sterilný a ak si ho ľudia nanesú na citlivé miesto, existuje riziko infikovania baktériou a kvasinkami do kože, ktorá je už takto zapálená. Na záver dodáva, že takáto liečba je odsúdená na neúspech.