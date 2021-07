Trhnú rekord? Česi si čoraz viac zdobia autá značkami na želanie

O evidenčné čísla vozidiel na želanie je v Česku tento rok mimoriadny záujem. Za 1. polrok eviduje ministerstvo dopravy už 2909 vybavených žiadostí.

Za 1. polrok eviduje ministerstvo dopravy už 2909 vybavených žiadostí. Ak by toto tempo vydržalo aj v 2. polroku, znamenalo by to celoročný rekord.

Vôbec najväčší záujem o evidenčné čísla na želanie bol v januári 2016. Práve vtedy si Česi mohli začať autá "ozdobovať" značkami s vlastnými nápismi. Neskôr záujem opadol, v posledných dvoch rokoch však prišiel obrat, uviedol server novinky.cz, ktorý sa odvolal na denník Právo.

"V rokoch 2020 a 2021 sa počet vybavených žiadostí o evidenčné čísla vozidiel na želanie zvýšil," povedal pre Právo hovorca ministerstva dopravy František Jemelka. Podľa údajov ministerstva si vlani značky na želanie vybavilo 4102 vodičov. Aj keď udrela pandémia nového koronavírusu a prijali sa protipandemické opatrenia, v porovnaní s rokom 2019 to znamenalo rast o 15 %. Navyše to bolo len o 700 ŠPZ menej než v prvom, rekordnom roku 2016.