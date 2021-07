Žena sa pochválila svojim vysneným partnerom: Trpké správy priamo od jej sledujúcich!

Napriek rozdielnej váhe sú spolu šťastní a obaja nadmieru spokojní.

Ako informuje portál The Sun, žena menom Alicia McCarvell si neustále prechádza nepríjemné správy od jej sledujúcich, ktorí sa na jej vkus zaujímajú až o príliš osobné veci. Nedávno zverejnila video, v ktorom zhrnula podľa nej tie najotravnejšie otázky, ktoré jej ľudia dávajú na sociálnych sieťach po tom, čo si všimnú, s kým tvorí pár. Alicia totiž nemá váhu modelky, ale za to jej vyvolený sa môže pochváliť poctivo vypracovaným telom.

„Otázky, ktoré dostávam ako tučná žena, ktorá chodí so svalnatým mužom,“ začala na rovinu v spomínanom videu. Ľudí vraj najviac zo všetkého zaujíma, či sa nebojí o to, že ju pre ich rozdielnu telesnú váhu začne podvádzať s chudšou ženou. Na túto otázku však bez váhania odpovedala ráznym „ani trochu“. Zvedaví sledujúci sa taktiež dopytujú na to, či je „sugar mama“ jej manžela. Ide o termín, ktorý sa používa pre označenie staršej ženy, ktorá finančne podporuje oveľa mladšieho milenca.

„On ma k ničomu nenúti,“ odpovedala na štipľavé poznámky Alicia, ktorá ozrejmila, že cvičí preto, aby mala zo seba dobrý pocit. Na konci dodala, nech sa ľudia radšej starajú o ich vlastný vzťah, pretože oni s manželom sú spolu šťastní.